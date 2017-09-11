Ünlü isimler Selçuk ve Galatasaray için ne dedi?
Antalyaspor maçında oyuna sonradan giren tecrübeli futbolcunun kaptanlık bandını Muslera'dan alıp koluna takması büyük eleştiri aldı. Sahada varlık gösteremeyen, son anlardaki iki frikiği iyi kullanamayan ve yere yatıp zaman geçiren Selçuk İnan'ın durumu bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Toplantıda, kaptanlığın Selçuk'tan alınıp Muslera'ya verilmesi konusu görüşülecek.
ERMAN TOROĞLU
HEMEN GÖNDERiLMELİ
Maçta dikkatimi çeken bir konu da Selçuk İnan'ın kaptanlık bandını alması... Bunu yapıyorsan 'kompleksin var' demektir. Muslera gönderse bile o bandı alıp, koluna takmamalısın! Bundan sonra Selçuk'un Galatasaray ile ilişiğini hemen keseceksin. Yoksa yarın seyirci yollayacak! Tudor iyi teknik direktör olacak bu belli ama kötü giden maçı alacak kapasitede biri değil. Mesela Şenol Güneş, maçın gidişatına müdahale edip maçı alıyor. Bunu henüz Tudor yapamıyor.
RIDVAN DİLMEN
TUDOR NEYİ AMAÇLADI?
Bir antrenör Ndiaye-Selçuk değişikliği ile neyi amaçlar? Böyle kaleye gidemezsin ki... Hırvat hoca puan kaybetmek için her şeyi yaptı. Bence Galatasaray durmadı, bu oyuna göre altın buldu bile diyebilirim. Kötü oynarken öne geçiyorsunuz ama sonra yaslanıyorsunuz. Galatasaray, uzatmayla beraber 97 dakika hiç korner kullanamadı, düşünün. Oyun da böyleydi. Bir kısa oynadılar, direkt kullanamadılar korneri... Maçın özeti burada yatıyor. 4 maç 10 puan kötü değildir.
LEVENT TÜZEMEN
SANKİ UYUŞMUŞLAR
Son 20 dakika Antalya tüm hatlarıyla Galatasaray'ın üstüne geldi. Tudor, hamlelerde geç kaldı. Galatasaray üç maçta izlettirdiği yüksek tempodan ve coşkulu oyundan uzaktı. Antalya'nın sıcağı ve nemi, Galatasaraylı oyuncuları sanki uyuşturmuştu. Her zaman rakibe önde yapılan baskı yoktu. Gomis önde top tutuyor, Rodrigues sağdan etkili hücumlar deniyordu. Ndiaye eğer hücuma dönük yakaladığı topları doğru bölgeye pas olarak kullansaydı gol erken gelebilirdi.
AHMET ÇAKAR
FUTBOLUN İLAHİ ADALETİ
Manasız bir şekilde son 15 dakikada geriye yaslanan Galatasaray'ı futbolun ilahi adaleti cezalandırdı. Daha önceki 3 maçta bol gol ve gol pozisyonu bulan Galatasaray'dan Antalyaspor karşısında eser yoktu. Yine bir yan toptan gol yiyip, iki puan kaybettiler. Galatasaray'ın attığı gol dışında pozisyonu yok. Herhalde yediği gole de pozisyon demezsek verdiği pozisyon bile yok. Tipik İtalyan takımlarının oynadığı gibi iyi kapanmaya çalıştılar, alan daralttılar ama bir şeyi eksik yaptılar; topa sahip olamadılar.
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