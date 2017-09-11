Ünlü isimler Selçuk ve Galatasaray için ne dedi?

RIDVAN DİLMEN



TUDOR NEYİ AMAÇLADI?



Bir antrenör Ndiaye-Selçuk değişikliği ile neyi amaçlar? Böyle kaleye gidemezsin ki... Hırvat hoca puan kaybetmek için her şeyi yaptı. Bence Galatasaray durmadı, bu oyuna göre altın buldu bile diyebilirim. Kötü oynarken öne geçiyorsunuz ama sonra yaslanıyorsunuz. Galatasaray, uzatmayla beraber 97 dakika hiç korner kullanamadı, düşünün. Oyun da böyleydi. Bir kısa oynadılar, direkt kullanamadılar korneri... Maçın özeti burada yatıyor. 4 maç 10 puan kötü değildir.