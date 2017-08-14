GALERİ
Tolga Ciğerci gol attı, sosyal medya yıkıldı!
0 | 0
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmaya hafif sakatlığı bulunan Yasin'in yerine sol kanatta başlayan Tolga Ciğerci etkili bir oyun sergiledi. Geçtiğimiz sezon taraftarların büyük tepkisine mağruz kalan Tolga, mücadelenin de ilk golünü kaydetti. Sosyal medya bu golden sonra adeta yıkıldı.
İşte o mesajlardan bazıları...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.