Taraftardan yönetime protesto, Sneijder’e sevgi
SNEİJDER SİLİNDİ
GEÇTİĞİMİZ hafta Galatasaray ile yollarını ayıran Wesley Sneijder'in yalnızca sözleşmesi feshedilmedi, stattaki fotoğrafları da kaldırıldı. Türk Telekom'daki mixed zone alanında düzenleme yapan yönetim, Hollandalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz Juventus karşılaşmasındaki sevinç fotoğraflarını kaldırdı.
Oyuncular Florya'ya gelemedi
GALATASARAY'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda şok bir şekilde elenmesinin ardından ağır protestolara maruz kalan sarıkırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmedi. Takım otobüsüne binmeyen oyuncular, kendi özel araçları ile stattan ayrıldı. Polisin geniş önlemler aldığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar da olaysız şekilde ayrıldı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.