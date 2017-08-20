Spor yazarlarından Galatasaray yorumu

Gomis hakikaten Gomis yani. Mermi gibi vurdu. Kayserispor maçında da tavana asmıştı. Kalecinin yapacağı bir şey yok. Komik vurabilir, oyuncuya çarpabilirdi ama güzel bir gol attı. Gomis bu yıl 'ben buradayım' diyor. Sakatlık yaşamaz umarım. Konsantrasyon başka bir şey. Sokak kedisi dersin ya hep arıyor yani. Zaten o yüzden Gomis olmuş.