Spor yazarlarından Galatasaray yorumu
Gomis hakikaten Gomis yani. Mermi gibi vurdu. Kayserispor maçında da tavana asmıştı. Kalecinin yapacağı bir şey yok. Komik vurabilir, oyuncuya çarpabilirdi ama güzel bir gol attı. Gomis bu yıl 'ben buradayım' diyor. Sakatlık yaşamaz umarım. Konsantrasyon başka bir şey. Sokak kedisi dersin ya hep arıyor yani. Zaten o yüzden Gomis olmuş.
Fernando orta alanda G.Saray'ın "Oyun kalbi ve şifresi" oldu. Brezilyalı, oyunu orta alanda radar gibi gözlemliyor, müthiş tecrübesi, yüksek tekniği, aklı, sakinliği ve etkili pas kullanmasıyla arkadaşlarını 'Maestro' gibi yönetiyor. G.Saraylı oyuncular rakip kaleye yerleşmeden önce topu Fernando'ya veriyorlar sonra pozisyon alıyorlar.
Gerek ilk hafta gerekse dün akşam Ankara'da ilk 45 dakikada izlediğim Galatasaray futbol takımı hayatımda izlediğim en iyi Galatasaray takımlarından birisiydi. Rodrigues'i beğenmeyenleri bu takıma yakıştıramayanları anlamıyorum. İkinci golde verdiği gol pasını gördünüz mü? Gomis ile ilgili söyleyecek fazla bir söz yok. Bu adam iki maçlık performansı ile taraftarın yeni Drogba'sı olacağını gösterdi.
40 yıl düşünsem şu lafı söyleyeceğim aklıma gelmezdi; 'Tolga Ciğerci gollerine devam ediyor.' Geçen yıl şut çektiği için kızdığım Tolga bu yıl ilk iki maçta da gol attı. Üstelik son derece ezber bozan bir rolle takıma büyük katkı sağlıyor. Ndiaye mi Fernando mu? Hangisini daha çok övmeliyiz bilmiyorum.
Galatasaray'ın yeni transferleri (Maicon, Fernando, Mariano, Belhanda, Ndiaye ve Gomis) bunu Kayserispor maçından sonra dün gece de taraflı tarafsız herkese gösterdiler. Eski bir Osmanlısporlu olan Ndiaye'yi ben izlerken yoruldum o yorulmadı. Top kapıyor, pres yapıyor, faul alıyor, driplingleri ile rakibi yıkıp geçiyor Ndiaye...
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