Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu
LEVENT TÜZEMEN
Igor Tudor izledi
Galatasaray 34'te Gomis'le öne geçinceye kadar bizlere üç maçta izlettirdiği yüksek tempodan ve coşkulu oyundan uzaktı. Antalya'nın sıcağı ve nemi Galatasaraylı oyuncuları sanki uyuşturmuştu. Her zaman rakibe önde yapılan baskı yoktu. Gomis ve Rodrigues istekliydi. Gomis önde top tutuyor, Rodrigues ısrarla sahanın her yerine basıyor ve özellikle sağdan etkili hücumlar deniyordu.
N'diaye eğer orta alanda hücuma dönük yakaladığı topları doğru bölgeye pas olarak kullansaydı G.Saray golü erken bulabilirdi. Tempo düşük olmasına rağmen Galatasaray'ın üç doğrusu vardı:
1-Antalyaspor ataklarını karşılarken takım halinde savunmada oldular.
2-Doğru pozisyon alırken, rakibin baskısı karşısında asla panik yapmıyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar.
3-Hücuma dikine paslarla çıkmaya sadık kalıyorlar ve topu şişirmiyorlar.
Galatasaray dergisinin Eylül sayısında Belhanda'ya, "Tudor'un senden beklentisi nedir?" diye sormuşlar. Belhanda şöyle cevaplamış:
"Takımı oynatmamı, oyunu yönlendirmemi ve orta sahada top almamı istiyor. Ayrıca rakip alanda pozisyon yaratmak gibi bir görevim var..."
Selçuk'un girmesi hataydı
Oyun içinde etkili görünmeyen o Belhanda kabına sığamayan Rodrigues'e "Belhanda kalitesinde" bir top attı. Rodrigues yaptığı kaliteli koşuya bir de kaliteli orta ekledi. Gomis de "Golcü topa böyle vurmalıdır" dercesine ayak içiyle mükemmel bir gol attı. Galatasaray'ın oyun aklı durumundaki Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.
Bu sorumluluğu Belhanda almayınca devreye Tudor girmeliydi. Bu arada baskıyı durdurmak için Tudor, hamlelerde geç kaldı. Özellikle çok koşan Ndiaye'yi Selçuk ile değiştirmesi hataydı. Hırvat hoca, takımın şuursuzca geriye yaslandığını görmesine rağmen 'kenardan çıkın, topu önde tutun' gibi talimatlar yağdırmadı. Eyüp ile oynanan hazırlık maçında Feghouli iyi oyunu ve attığı gol ile ön plana çıkmıştı.
Tudor'un rakip defansı etkisiz hale getirebilecek Feghouli'yi oyuna erken almaması da büyük hataydı. Galatasaray ilk 3 maça oranla ilk kez topa sahip olma oranında rakibin gerisinde kaldı. Galatasaray'da bütün futbolcular sağ ayaklı. Tudor farklılık yaratabilecek takımdaki sol ayaklı oyuncuları da kullanmalı.
Sonuç Galatasaray yaşadığı puan kaybından fiziksel ve taktiksel olarak ders çıkarmalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Selçuk değil Feghouli!
Antalya'nın ilk yarıdaki ana taktik stratejisi; önde etkili takım presi yaparak, Galatasaray'ın kaliteli orta sahasının forveti ile bağlantısını kesmekti. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldular. G.Saray ise rakibin doğru ve iyi işleyen taktiğine, akılcı bir anlayışla karşılık verdi. Risk almayıp, alan daraltıp, geride iyi yerleşerek garantili oynadılar. Hücumda etkili olamadıkları ilk yarıdaki sıkıntılı bölümde, bir net pozisyon verdiler ama kalede Muslera vardı! Çok önemli bir kurtarış yaptı, kısa süre sonra da G.Saray, ilk ciddi atağında Gomis ile hazırlanışı ve yapılışı güzel bir gol attı.
İkinci yarıda yine değişen bir şey yoktu. Antalya tempolu ve presli futboluna devam ediyor, G.Saray da bir türlü istediği pas trafiğini sağlayamıyor ve ritmini de bir türlü bulamıyordu. Bu durumda yapacakları iş, garantili savunmaya devam etmekti. Yoğun baskı altında kalmalarına rağmen uzun süre pozisyon vermediler. Ancak bir duran topta Eto'o gözden kaçırılınca skora denge geldi. Tudor'un hamlelerini düşündüğümüzde, Ndiaye değişikliği doğruydu. Çünkü Ndiaye, sahada hiç görünmüyordu. Ancak giren kişi Selçuk değil, Feghouli olmalıydı. Tolga da orta sahaya çekilmeliydi. Böylelikle ileride top tutulur, Feghouli de Gomis'e yardımcı olurdu. "Tudor başka değişiklikler yapabilir miydi?" dersek, skora göre eleştiri yapabiliriz. Tudor da bize "Oyunu rakip domine ediyordu ama biz de pozisyon vermeden skor avantajını sürdürüyorduk" cevabını verebilirdi. Sonuçta pozisyonu az mücadeleci geçen maçta puanlar paylaşıldı.
G.Saray cephesinden olaya baktığımızda, milli maçlara verilen aradan sonra oynanan maçlar hiç kolay olmaz, beklentileri karşılamaz. Bunun yanında Antalya'nın iyi bir takım olduğunu ve de çok sıcak ve nemli bir ortamı göz önüne aldığımızda G.Saray'ın verdiği 2 puanı kayıp olarak bakmamak lazım. Antalyaspor iyi bir kadroya sahip. Rıza Çalımbay'ın en büyük özelliği, fizik kondisyona önem vermesi. Belki lige iyi başlamadılar ama dün başarılı bir futbol sergilediler. İlerisi için iyi mesajlar verdiler.
AHMET ÇAKAR
Sıcak çarptı
Dün geceki beraberlikten sonra artık Süper Lig'de puan kaybetmeyen hiçbir takım kalmadı. Daha önceki 3 maçta bol gol ve gol pozisyonu bulan Galatasaray'dan Antalyaspor karşısında eser yoktu. Üstelik yine sezon başından beri yedikleri gollere bakıyoruz, hep yan top... Dün gece de yine bir yan toptan gol yiyip, iki puan kaybettiler.
Aslında maça baktığımızda kısır bir mücadele oldu. Galatasaray'ın attığı gol dışında pozisyonu yok. Herhalde yediği gole de pozisyon demezsek verdiği pozisyon bile yok. İlk devre Galatasaray diğer maçların aksine, saldırmadan ileride pres yapmadan, kontrollü başladı. Tipik İtalyan takımlarının oynadığı gibi iyi kapanmaya çalıştılar, alan daralttılar ama bir şeyi eksik yaptılar. Topa sahip olamadılar, ileride top tutamadılar. Tam işler sıkıntılı hale girmişti ki ortaya Belhanda, Rodrigues ve Gomis üçlüsü çıkıverdi.
İşte bu üç ayaktan ancak kaliteli olanların yapabileceği tipte bir gol geldi. Rodrigues çok çabuk bir şekilde sağdan defansın arkasına sarktı, Belhanda onun önüne çok iyi yuvarladı, Gomis de daha önce attığı gollere benzer bir şekilde sağdan gelen topa ayak içiyle dokunuverdi. Herhalde Gomis'in en rahat attığı, adeta bir meleke haline gelmiş gol tipi dün geceki attığı gol... Sağ ayak içini şartlar ne olursa olsun çok iyi kullanıyor. Baskıda da olsa, açısı dar da olsa mutlaka boşluğu bulup, golü yapıyor. Bu golden sonra sıcağın da etkisiyle tempo çok düştü. İkinci yarı Galatasaray bütün inisiyatifi rakibine kaptırdı. Özellikle son 15 dakika manasız bir şekilde geriye yaslandı ve futbolun ilahi adaleti Galatasaray'ı cezalandırıverdi. Antalyaspor korneri hızlı kullandı ve Eto'o markajsız bir şekilde 3 metreden topu kafayla ağlara yolladı. Aslında baktığımızda da maçın hakkı beraberlikti. Sahada en önemli yıldızlardan biri hakem Halis Özkahya'ydı. Zor bir maç olmasa da kusursuza yakın bir yönetim gösterdi.
RIDVAN DİLMEN
Galatasaray sevinmeli
Bu maçın 1-1 bittiğine Galatasaray sevinmeli. Sarıkırmızılı takımın bir daha bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum
Bence Galatasaray durmadı, bu oyuna göre altın buldu bile diyebilirim. Sıcak da etkendir ancak Antalya takımı oyunun tamamına yakınında daha pozitif oynamaya çalışan taraftı. Kötü oynarken öne geçiyorsunuz ama sonra yaslanıyorsunuz. Çocukken 3 korner 1 penaltı derdik. Şimdi 10 korner 1 gol oldu. Galatasaray uzatmayla beraber 97 dakika hiç korner kullanamadı, düşünün. Oyun da böyleydi.
Bir kısa oynadılar, direkt kullanamadılar korneri.
Cin gibi oyuncu, bir attılar, 9'uncu korner gol oldu. Maçın özeti burada yatıyor.
Alınan 10 puan kötü değildir 4 maç 10 puan kötü değildir. Fakat teknik direktörlerle ilgili birtakım doneler sunmamız gerek... Bu maçın 1-0 bitmeyeceğini devre arası düşünmüştüm. Topla olduğu kadar topsuz da kat edebilecek oyuncular lazım. Ndiaye'yi çıkarıp Selçuk'u alıyorsun.
Galatasaray geriye yaslandı
Pasla rakip yarı alana yerleşemiyorsun. 1-0 galipsin.
Yaslandı Galatasaray. Diego kucağına aldı Gomis'i, diğer stoper boş kaldı. Sürekli aradı Antalya. Bir antrenör Ndiaye-Selçuk değişikliğiyle neyi amaçlar? Böyle kaleye gidemezsin ki...
Yasin veya Sinan'ı alıp Rodrigues'e, Gomis'e yardımcı bir tehdit soksaydın Antalya bu kadar rahat gelemezdi. Golü yemek için bekledin, bekledin yedin. Muslera'ya bağlıydı 1-0 bitip bitmeyeceği.
Kurtardı kurtaracaklarını ama futbol böyle bir olay, böyle beklersen bir tane atarlar.
Antrenör dediğin bunu düşünecek.
Alınan 1 puan değerlidir
Bu maçın 1-1 bittiğine Galatasaray sevinmeli.
Antalya takımı bol pas yaptı, orta yaptı, bol şut kullandı. Beklerini öne çıkardı. En az 7-8 tane de Denayer ve Maicon'un uzaklaştırdığı yan toplar var. Galatasaray'ın aldığı bu bir puan çok değerlidir.
Ben Galatasaray'ın bir daha bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum. Gerçekten dün akşam çok kötülerdi.
HER ŞEYi YAPTI!
Tudor'un bu maçı nasıl açıklayacağını merak ediyorum. 2 puan kaybettik dememeli. Kadro aynı ama oyun zaman zaman düşebilir. Rakiple oynanıyor futbol. Hazırlıksız Kayseri, ligin dibindeki Osmanlı vs. Siyahla beyaz kadar fark etmesinin sebebi teknik adam hamlelerinin eksik olmasından kaynaklandı. Tudor puan kaybetmek için her şeyi yaptı.
ZEKİ UZUNDURUKAN
Büyük takım 1-0'a yatmaz!
Dün Galatasaray, Antalya'nın aşırı nemli ve sıcak havasından rakibe göre daha fazla etkilendi.
İlk yarının ilk yarım saatlik bölümünde Antalyaspor daha üstün göründü. Rodrigues'in akıl dolu pasında Gomis gibi bir golcü ancak topu ağlara gönderebilirdi. Gomis de bunu yaptı. Dile kolay geride kalan 4 maçta 5 gol, 2 asist! Müthiş bir istatistik! Ben bugüne kadar Gomis kadar hırslı bir yabancı oyuncu görmedim. Galatasaray için adeta canını verecek gibi mücadele ediyor. Helal olsun! Galatasaray golü bulduktan sonra rakip kalede daha çok görünmeye başladı. Yine de önceki üç maçına göre daha az gol pozisyonuna girdi sarı-kırmızılılar.
1-0'lık skorlar her zaman risktir.
Galatasaray dün 1-0'lık skorun üzerine yatmaya çalıştı. Unuttukları önemli bir detay vardı o da Eto'o.
Eto'o'yu bu kadar boş bırakırsanız o da faturayı keser! Bu arada Tudor'un Selçuk İnan hamlesine çok şaşırdım!
Dün adeta 'Selçuk girdi böyle oldu' sonucu çıktı ortaya! Geride kalan 3 maçta övdüğümüz Tudor, dün sınıfta kaldı. 2 puan Tudor yüzünden uçup gitti!
Bu arada Karabükspor'un kötü saha zemininden sonra dün de Yeni Antalya Stadı'nın bozuk zemini futbol kalitesini çok düşürdü! Bu kadar büyük paraların döndüğü Süper Lig'e bu kadar kötü zeminler yakışmıyor.
Devletimiz; adeta birer sanat harikası olan son derece modern akıllı statlar yapıp kulüplerin hizmetine sunarken; kulüplerimiz bu zeminlere neden bakmıyorlar!
ERTEM ŞENER
G.Saray'ın test sonucu
Derbi tadında, havasında bir maç olacağı belliydi. İki takımda dünyaca ünlü yıldızlar ile süslenen maçın heyecanı saatler öncesinden yaşanmaya başladı.
Antalya'da tatilde bulunan futbolseverleri, Kemer, Belek, Kaş, Alanya'dan otellerinden çıkıp bu maça götüren hevesler ve sebepler çoktu. Özlenen bir hava vardı. Galatasaray merak ediliyordu özellikle.
Kayserispor, Sivasspor ve Osmanlıspor gibi ligde direnci düşük takımlarla oynayan Galatasaray için Antalyaspor maçı gerçek bir sınavdı.
Özellikle Galatasaray'ın aleyhine oldu.
Pas trafiği kötüydü. Topla gitmek isteyen temiz ayaklı oyuncular çaresiz kaldı sarı kırmızılı takımda. Galatasaray'da Muslera ayağını iyi kullanan bir kaleci değil ama buna rağmen çalım merakı bir gün başına dert açabilir. N'diaye gününde değildi.
Sevmedi zemini de nemi de. Bir de Antalya orta sahası ona göre daha dirençliydi.
Bu futbolla olmaz!
Neme bir şey diyemem de kulüpler yabancı futbolcuya para harcadığı kadar zemine de yatırım yapmalılar. Cumartesi Karabük, dün Antalya'nın sahası tarla gibiydi ve milyon euroluk futbolcular bu sahalarda büyük tehlike atlatıyorlar. Gerçek performanslarını sergileyemiyorlar. Galatasaray dün geride bıraktığı 3 maçtaki başarısından çok uzaktı. Pozisyon üretmekte zorlandı.
Gerçek bir test oldu Galatasaray için.
Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve hatta Fenerbahçe gibi takımlara karşı performansını çok merak ediyorum. Hani hep deniyor ya gelene gidene 3-5 atacak. Yok bu futbolla atamaz.
Direnen hatta kendisi gibi oynayan takımlara çok zorlanacak sarı kırmızılılar.
Belhanda'dan Sneijder olmaz. Olmayacak.
Belhanda kendisi gibi oynasın yeter ki onu da yapamıyor. Ritm tutturamıyor, boş alan açamıyor. Gomis böyle giderse bu havayla 20-25 gol atar. Atar da onu besleyecek olan ayakların hep formda olması gerekiyor. Feghouli'yi çok geç aldı oyuna Tudor.
En iyi denilen kadrosuyla büyük yara aldı. 1-0 öne geçince kendi 18'ine kadar çekilecek Galatasaray değil bu Galatasaray.
Bu sezonki Galatasaray! Çekilirsen defansa Antalyaspor gibi güçlü ayaklara sahip takımlar faturayı keser. Dün zorlu bir testten geçti Galatasaray.
Sarı kırmızılılar her maçta taraftarını coşturamayacağını gösterirken, bu sezon bu tip maçlarda sıkıntılar yaşayacağının sinyalini de verdi.
Başakşehir'e ikinci yarıda kaybetmesine rağmen mükemmel oynayan Fenerbahçe'nin futbolu Galatasaray'ın dünkü oyunundan daha iyiydi. Ve 1-1'e gelen skordan sonra Antalyaspor'un öldürücü atakları Galatasaray yedek kulübesi kurmaylarına saatlerini kontrol ettiriyorsa anlayın işte test sonucunu.
ERMAN TOROĞLU
Bu sahada inek otlar
Maçtan önce Antalya'daki bu zeminle ilgili bir kaç sözüm var. Arkadaşlar, Antalya Stadı'nın zeminiyle PKK'nın caddeye döşediği mayın arasında ne fark var? Biraz ağır bir benzetme oldu ama milyon dolarlık futbolcunun bileği kırılır, tendonu kopar bu zeminde.
'Marka değeri, marka değeri' diyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu sahada ancak inekler otlar!
Kurbanlık danaları sokacaksın buraya! Normalde 200 lira ediyorsa o kurbanlık, Antalya Stadı'nda veya Karabük Stadı'nda otladı diye 400 eder! TFF yapacak bu işleri, ben değil. Siz ne iş yapıyorsunuz arkadaş!
Gelelim maça... Galatasaray dün maça önceki haftalara göre daha iyi başladı. Daha önce savruk ve hareketli oynuyorlardı. Ama bu maçta kontrollü oynamayı tercih ettiler. Ama biraz da bunun kurbanı oldular. İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyorsun, elinde çok iyi silahlar var ama sen geriye çekilirsen böyle kaybedersin.
Tudor iyi teknik direktör olacak bu belli ama kötü giden maçı alacak kapasitede biri değil. Mesela Şenol Güneş, maçın gidişatına müdahale edip maçı alıyor. Bunu henüz Tudor yapamıyor.
Bakınız! Şu da var… Galatasaray, geçen seneye göre bu daha çok mücadele ediyor. Geçen sezon futbolcular sahtekar gibiydi, kimse topa topa dalmıyordu.
Kaçak güreşiyorlardı. Geçen sezon ile bu seneki Galatasaray arasındaki fark yüzde 300 falan.
Bir sözüm de Belhanda'ya… Belhanda teknik bir oyuncu, Galatasaray takımı da koşan bir takım. Bu kadroda kendini göstermesi lazım ama gösteremiyor.
Bunu çözecek olan teknik ekip. Bu Galatasaray'da Belhanda yerine Sosa oynasa Galatasaray yolu yarılardı. Trabzonspor, Sosa'yı alarak büyük iş yaptı.
Sosa, Türkiye'de pozisyonunun en iyi oyuncusudur.
Maçta dikkatimi çeken bir konu da Selçuk İnan'ın kaptanlık bandımı alması... Bunu yapıyorsan kompleksin var demektir. Almayacaksın o bandı Muslera gönderse bile takmayacaksın koluna. Bundan sonra Selçuk İnan'ın G.Saray ile ilişiğini hemen keseceksin. Yoksa yarın seyirci yollayacak!
Antalya mı? Ali Şafak Öztürk farklı bir başkan profili çiziyor. Nasri'yi alırsan stadı doldurursun, Masri'yi alırsan komisyonla keseni dolduruyorsun.
Antalyaspor'un politikasını çok beğeniyorum.
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