Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

Bu futbolla olmaz!

Neme bir şey diyemem de kulüpler yabancı futbolcuya para harcadığı kadar zemine de yatırım yapmalılar. Cumartesi Karabük, dün Antalya'nın sahası tarla gibiydi ve milyon euroluk futbolcular bu sahalarda büyük tehlike atlatıyorlar. Gerçek performanslarını sergileyemiyorlar. Galatasaray dün geride bıraktığı 3 maçtaki başarısından çok uzaktı. Pozisyon üretmekte zorlandı.

Gerçek bir test oldu Galatasaray için.

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve hatta Fenerbahçe gibi takımlara karşı performansını çok merak ediyorum. Hani hep deniyor ya gelene gidene 3-5 atacak. Yok bu futbolla atamaz.

Direnen hatta kendisi gibi oynayan takımlara çok zorlanacak sarı kırmızılılar.

Belhanda'dan Sneijder olmaz. Olmayacak.

Belhanda kendisi gibi oynasın yeter ki onu da yapamıyor. Ritm tutturamıyor, boş alan açamıyor. Gomis böyle giderse bu havayla 20-25 gol atar. Atar da onu besleyecek olan ayakların hep formda olması gerekiyor. Feghouli'yi çok geç aldı oyuna Tudor.

En iyi denilen kadrosuyla büyük yara aldı. 1-0 öne geçince kendi 18'ine kadar çekilecek Galatasaray değil bu Galatasaray.