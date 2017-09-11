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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

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    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    LEVENT TÜZEMEN

    Igor Tudor izledi
    Galatasaray 34'te Gomis'le öne geçinceye kadar bizlere üç maçta izlettirdiği yüksek tempodan ve coşkulu oyundan uzaktı. Antalya'nın sıcağı ve nemi Galatasaraylı oyuncuları sanki uyuşturmuştu. Her zaman rakibe önde yapılan baskı yoktu. Gomis ve Rodrigues istekliydi. Gomis önde top tutuyor, Rodrigues ısrarla sahanın her yerine basıyor ve özellikle sağdan etkili hücumlar deniyordu.
    N'diaye eğer orta alanda hücuma dönük yakaladığı topları doğru bölgeye pas olarak kullansaydı G.Saray golü erken bulabilirdi. Tempo düşük olmasına rağmen Galatasaray'ın üç doğrusu vardı:
    1-Antalyaspor ataklarını karşılarken takım halinde savunmada oldular.
    2-Doğru pozisyon alırken, rakibin baskısı karşısında asla panik yapmıyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar.
    3-Hücuma dikine paslarla çıkmaya sadık kalıyorlar ve topu şişirmiyorlar.
    Galatasaray dergisinin Eylül sayısında Belhanda'ya, "Tudor'un senden beklentisi nedir?" diye sormuşlar. Belhanda şöyle cevaplamış:
    "Takımı oynatmamı, oyunu yönlendirmemi ve orta sahada top almamı istiyor. Ayrıca rakip alanda pozisyon yaratmak gibi bir görevim var..."
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    Selçuk'un girmesi hataydı
    Oyun içinde etkili görünmeyen o Belhanda kabına sığamayan Rodrigues'e "Belhanda kalitesinde" bir top attı. Rodrigues yaptığı kaliteli koşuya bir de kaliteli orta ekledi. Gomis de "Golcü topa böyle vurmalıdır" dercesine ayak içiyle mükemmel bir gol attı. Galatasaray'ın oyun aklı durumundaki Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.
    Bu sorumluluğu Belhanda almayınca devreye Tudor girmeliydi. Bu arada baskıyı durdurmak için Tudor, hamlelerde geç kaldı. Özellikle çok koşan Ndiaye'yi Selçuk ile değiştirmesi hataydı. Hırvat hoca, takımın şuursuzca geriye yaslandığını görmesine rağmen 'kenardan çıkın, topu önde tutun' gibi talimatlar yağdırmadı. Eyüp ile oynanan hazırlık maçında Feghouli iyi oyunu ve attığı gol ile ön plana çıkmıştı.
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    İkinci yarıda yine değişen bir şey yoktu. Antalya tempolu ve presli futboluna devam ediyor, G.Saray da bir türlü istediği pas trafiğini sağlayamıyor ve ritmini de bir türlü bulamıyordu. Bu durumda yapacakları iş, garantili savunmaya devam etmekti. Yoğun baskı altında kalmalarına rağmen uzun süre pozisyon vermediler. Ancak bir duran topta Eto'o gözden kaçırılınca skora denge geldi. Tudor'un hamlelerini düşündüğümüzde, Ndiaye değişikliği doğruydu. Çünkü Ndiaye, sahada hiç görünmüyordu. Ancak giren kişi Selçuk değil, Feghouli olmalıydı. Tolga da orta sahaya çekilmeliydi. Böylelikle ileride top tutulur, Feghouli de Gomis'e yardımcı olurdu. "Tudor başka değişiklikler yapabilir miydi?" dersek, skora göre eleştiri yapabiliriz. Tudor da bize "Oyunu rakip domine ediyordu ama biz de pozisyon vermeden skor avantajını sürdürüyorduk" cevabını verebilirdi. Sonuçta pozisyonu az mücadeleci geçen maçta puanlar paylaşıldı.
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    AHMET ÇAKAR

    Sıcak çarptı
    Dün geceki beraberlikten sonra artık Süper Lig'de puan kaybetmeyen hiçbir takım kalmadı. Daha önceki 3 maçta bol gol ve gol pozisyonu bulan Galatasaray'dan Antalyaspor karşısında eser yoktu. Üstelik yine sezon başından beri yedikleri gollere bakıyoruz, hep yan top... Dün gece de yine bir yan toptan gol yiyip, iki puan kaybettiler.
    Aslında maça baktığımızda kısır bir mücadele oldu. Galatasaray'ın attığı gol dışında pozisyonu yok. Herhalde yediği gole de pozisyon demezsek verdiği pozisyon bile yok. İlk devre Galatasaray diğer maçların aksine, saldırmadan ileride pres yapmadan, kontrollü başladı. Tipik İtalyan takımlarının oynadığı gibi iyi kapanmaya çalıştılar, alan daralttılar ama bir şeyi eksik yaptılar. Topa sahip olamadılar, ileride top tutamadılar. Tam işler sıkıntılı hale girmişti ki ortaya Belhanda, Rodrigues ve Gomis üçlüsü çıkıverdi.
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    İşte bu üç ayaktan ancak kaliteli olanların yapabileceği tipte bir gol geldi. Rodrigues çok çabuk bir şekilde sağdan defansın arkasına sarktı, Belhanda onun önüne çok iyi yuvarladı, Gomis de daha önce attığı gollere benzer bir şekilde sağdan gelen topa ayak içiyle dokunuverdi. Herhalde Gomis'in en rahat attığı, adeta bir meleke haline gelmiş gol tipi dün geceki attığı gol... Sağ ayak içini şartlar ne olursa olsun çok iyi kullanıyor. Baskıda da olsa, açısı dar da olsa mutlaka boşluğu bulup, golü yapıyor. Bu golden sonra sıcağın da etkisiyle tempo çok düştü. İkinci yarı Galatasaray bütün inisiyatifi rakibine kaptırdı. Özellikle son 15 dakika manasız bir şekilde geriye yaslandı ve futbolun ilahi adaleti Galatasaray'ı cezalandırıverdi. Antalyaspor korneri hızlı kullandı ve Eto'o markajsız bir şekilde 3 metreden topu kafayla ağlara yolladı. Aslında baktığımızda da maçın hakkı beraberlikti. Sahada en önemli yıldızlardan biri hakem Halis Özkahya'ydı. Zor bir maç olmasa da kusursuza yakın bir yönetim gösterdi.
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    RIDVAN DİLMEN

    Galatasaray sevinmeli
    Bu maçın 1-1 bittiğine Galatasaray sevinmeli. Sarıkırmızılı takımın bir daha bu kadar kötü oynayacağını düşünmüyorum

    Bence Galatasaray durmadı, bu oyuna göre altın buldu bile diyebilirim. Sıcak da etkendir ancak Antalya takımı oyunun tamamına yakınında daha pozitif oynamaya çalışan taraftı. Kötü oynarken öne geçiyorsunuz ama sonra yaslanıyorsunuz. Çocukken 3 korner 1 penaltı derdik. Şimdi 10 korner 1 gol oldu. Galatasaray uzatmayla beraber 97 dakika hiç korner kullanamadı, düşünün. Oyun da böyleydi.
    Bir kısa oynadılar, direkt kullanamadılar korneri.
    Cin gibi oyuncu, bir attılar, 9'uncu korner gol oldu. Maçın özeti burada yatıyor.
    Alınan 10 puan kötü değildir 4 maç 10 puan kötü değildir. Fakat teknik direktörlerle ilgili birtakım doneler sunmamız gerek... Bu maçın 1-0 bitmeyeceğini devre arası düşünmüştüm. Topla olduğu kadar topsuz da kat edebilecek oyuncular lazım. Ndiaye'yi çıkarıp Selçuk'u alıyorsun.
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    1-0'lık skorlar her zaman risktir.
    Galatasaray dün 1-0'lık skorun üzerine yatmaya çalıştı. Unuttukları önemli bir detay vardı o da Eto'o.
    Eto'o'yu bu kadar boş bırakırsanız o da faturayı keser! Bu arada Tudor'un Selçuk İnan hamlesine çok şaşırdım!
    Dün adeta 'Selçuk girdi böyle oldu' sonucu çıktı ortaya! Geride kalan 3 maçta övdüğümüz Tudor, dün sınıfta kaldı. 2 puan Tudor yüzünden uçup gitti!
    Bu arada Karabükspor'un kötü saha zemininden sonra dün de Yeni Antalya Stadı'nın bozuk zemini futbol kalitesini çok düşürdü! Bu kadar büyük paraların döndüğü Süper Lig'e bu kadar kötü zeminler yakışmıyor.
    Devletimiz; adeta birer sanat harikası olan son derece modern akıllı statlar yapıp kulüplerin hizmetine sunarken; kulüplerimiz bu zeminlere neden bakmıyorlar!
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    ERTEM ŞENER

    G.Saray'ın test sonucu
    Derbi tadında, havasında bir maç olacağı belliydi. İki takımda dünyaca ünlü yıldızlar ile süslenen maçın heyecanı saatler öncesinden yaşanmaya başladı.
    Antalya'da tatilde bulunan futbolseverleri, Kemer, Belek, Kaş, Alanya'dan otellerinden çıkıp bu maça götüren hevesler ve sebepler çoktu. Özlenen bir hava vardı. Galatasaray merak ediliyordu özellikle.
    Kayserispor, Sivasspor ve Osmanlıspor gibi ligde direnci düşük takımlarla oynayan Galatasaray için Antalyaspor maçı gerçek bir sınavdı.
    Özellikle Galatasaray'ın aleyhine oldu.
    Pas trafiği kötüydü. Topla gitmek isteyen temiz ayaklı oyuncular çaresiz kaldı sarı kırmızılı takımda. Galatasaray'da Muslera ayağını iyi kullanan bir kaleci değil ama buna rağmen çalım merakı bir gün başına dert açabilir. N'diaye gününde değildi.
    Sevmedi zemini de nemi de. Bir de Antalya orta sahası ona göre daha dirençliydi.
    Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

    Bu futbolla olmaz!
    Neme bir şey diyemem de kulüpler yabancı futbolcuya para harcadığı kadar zemine de yatırım yapmalılar. Cumartesi Karabük, dün Antalya'nın sahası tarla gibiydi ve milyon euroluk futbolcular bu sahalarda büyük tehlike atlatıyorlar. Gerçek performanslarını sergileyemiyorlar. Galatasaray dün geride bıraktığı 3 maçtaki başarısından çok uzaktı. Pozisyon üretmekte zorlandı.
    Gerçek bir test oldu Galatasaray için.
    Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve hatta Fenerbahçe gibi takımlara karşı performansını çok merak ediyorum. Hani hep deniyor ya gelene gidene 3-5 atacak. Yok bu futbolla atamaz.
    Direnen hatta kendisi gibi oynayan takımlara çok zorlanacak sarı kırmızılılar.
    Belhanda'dan Sneijder olmaz. Olmayacak.
    Belhanda kendisi gibi oynasın yeter ki onu da yapamıyor. Ritm tutturamıyor, boş alan açamıyor. Gomis böyle giderse bu havayla 20-25 gol atar. Atar da onu besleyecek olan ayakların hep formda olması gerekiyor. Feghouli'yi çok geç aldı oyuna Tudor.
    En iyi denilen kadrosuyla büyük yara aldı. 1-0 öne geçince kendi 18'ine kadar çekilecek Galatasaray değil bu Galatasaray.

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