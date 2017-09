Spor yazarlarından Antalyaspor-Galatasaray maçı yorumu

HER ŞEYi YAPTI!

Tudor'un bu maçı nasıl açıklayacağını merak ediyorum. 2 puan kaybettik dememeli. Kadro aynı ama oyun zaman zaman düşebilir. Rakiple oynanıyor futbol. Hazırlıksız Kayseri, ligin dibindeki Osmanlı vs. Siyahla beyaz kadar fark etmesinin sebebi teknik adam hamlelerinin eksik olmasından kaynaklandı. Tudor puan kaybetmek için her şeyi yaptı.