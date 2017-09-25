Spor yazarları Bursaspor-G.Saray maçını yazdı
Erman Toroğlu: Tudor terse yatırdı
Sezon başlamadan önce, hatta ilk haftalarda Galatasaraylı yazarların çoğu bu Tudor'un teknik direktörlüğünü beğenmiyordu.
Hocalığı bilmediğini söylüyorlardı, "Amatör, daha yeni" diyorlardı. Galatasaray'ı takip eden yazarlar, muhabirler bunu söylüyordu.
Biz ne diyorduk? "Çok hevesli, hırslı. Ne olacağı belli değil, görelim" diyorduk. Ama Galatasaraylı yazarların hepsi "Fatih Terim gelsin, o gelsin, bu gelsin" diyordu. Bu maça ne diyecekler bilmiyorum.
Ama şu var, Tudor bugün herkesi terse yatırdı.
Bir hamleyle malı de götürdü. Yaptığı değişikliklerle büyük risk aldı. Kaç oyuncunun yerini değiştirdi ama sonucunu da aldı.
Bursaspor ilk 20-25 dakika çok iyi oynadı ama sonra düştüler. Galatasaray da ilk 20 dakikada piyasada yoktu. Galatasaray, ilk yarıda ve ikinci yarıda sezona başladığı şekilde oynamadı. Yakaladığı yerde pres yapıp, intihar komandosu gibi saldırmadılar bu defa. Onlar da kontrollü oynadılar.
Bu maçta ben Galatasaray'da şunu da gördüm.
Maçı televizyondan izlerken takımın tamamını ekranda gördüm. Sezon başından beri böyle gözükmüyordu Galatasaray.
En ilerideki adamla, en gerideki adam arasındaki mesafe çok açıktı. Bursaspor maçında bu sorunu çözmüşler.
Galatasaray kadrosu kaliteli… Takımında top kimin ayağına gitse, top adamın ayağına yapışıyor. En yapışmayan adam Tolga Ciğerci. O da ne goller atıyor görüyorsunuz. Yani top tekniği yüksek oyuncular var sarı-kırmızılılarda.
Biraz daha organize olabilirlerse, değişik bir dokunuşla çok farklı bir noktaya gelebilirler.
Gelişime açık ve keyif vermeye müsait bir takım Galatasaray. Bursaspor'un da işi kolay değildi.
Galatasaray'a karşı oynamak zor. Topu çok iyi tutuyorlar. İsterlerse topu göstermezler sana… Oyuna sonradan giren Feghouli'nin inanılmaz bir gol attı. Dripling golü attı, yani hareketli topa direkt vuruş yaptı. Top inerken sol ayağının içinin hepsine değdi. Ayağını topla birlikte 90'a uzattı ve hareketli topa yaptı bunu. Feghouli'nin attığı golü her oyuncu atamaz gerçekten kaliteli bir goldü.
ÖZLEMİŞİZ...
BURSA'da seyir zevki yüksek bir maç oldu. Biz bu tip maçları özledik. Zemin güzel, gerginlik yok, futbol güzel, tribünler dolu… Bundan sonra Fenerbahçe seyircisi de gidecek maça… Beşiktaş zaten dolu oynuyor.
Trabzon da biraz düzelse de futboldan daha çok keyif alalım. Dün akşam iki takım da futbol oynadı. Pozisyonlar iyiydi.
Bugün futboldan bahsedeceğiz, gerilimden değil. Önceki gerilimli derbiden sonra bu maç hakikaten iyi geldi. Özlemişiz...
Rıdvan Dilmen: Tudor'un hakkı Tudor'a
Açıkçası maçın gidişatı nasıl olacak diye bekliyordum hem Mariano, hem de Latovlevici çıktıktan sonra... Kısa bir süre de bocaladılar.
Galatasaray, Fatih Terim'in 4 yıllık dönemindeki felsefesine doğru evriliyor Galatasaray. Sürekli öne doğru oynamaya çalışan, hataya zorlayan, top kaybı da yapsa devam eden, tempo yapan bir takım görüyoruz. Takım da gitgide buna alışıyor. Şut var, orta var, her şey yaptılar. Bence hak ederek de kazandılar. 1-0 ya da 2-0 kaybetmiş olsa dahi inanın farklı şeyler yazmazdım. İyi giderken değişiklik yaptı Tudor. Alışılagelmişin dışında, hiçbir teknik direktörde görmediğim bir değişikliğe imza attı.
Bu bir Rus ruletiydi, ruleti de kazandı.
Bu çok radikal dönüşümün sonucu geldi. 2-1 kazandı diye eleştiri yapmayacak değilim, her zaman böyle olmaz ama adını koyamadığımız bir hamle yaptığı için de takdir ediyorum. Hangi takımda olursa olsun, özellikle şampiyonluk mücadelesinde olan takımlar gerideyse hoca 'bir şey' yapacak. İstersen kaleciyi gönder duran topta. Stoperi yolla vs. Bu 'şey' bayağı radikal oldu ama sonucunu da gördü.
Galatasaray'ı öne doğru oynama alışkanlığı ve bunu geliştirmesi nedeniyle çok beğendim. Bir şut ve pozisyon yağmuru başladı resmen ikinci yarı. Antrenör kendisine göre bir teşhis koydu, bir antibiyotik vereceğine cerrahi müdahale yaptı resmen. Serdar-Fernando-Maicon geride ama orta çizgideydi. Rodrigues, Belhanda, Tolga, Ndiaye, Yasin orta saha hattı oldu, önlerinde ise Feghouli ve Gomis vardı. Hatta 2-8 bile desek olur. Hayatımda ilk defa bir değişiklik gördüm ama kendi fikrimden aldığım zaman da adamın 'bir şey' yaptığının hakkını vermem gerekiyor. Mariano bile şaşırdı çıkarken, güldü hatta..
Galatasaray çok farklı
Bursaspor ilk golü attıktan sonra ikinciyi bulmak zorundaydı kazanmak için.
Kaleci Harun'a endeksli oynamaya başladılar. Aslında maç kaleci Harun ile Galatasaray arasında oldu.
Biri direk dibine gider, birisi alt 90'a gider, yenilirsin böyle olunca. Seyirci kitlesi de iyiydi. Geçen sezonki Bursaspor'dan farklı ve iyi bir Bursaspor vardı ama Galatasaray daha da farklı geçen seneye göre. Çok iyi buldum sarı-kırmızılı takımı dün akşamki maçta..
Ben de varım
Gomis, Bursaspor karşısında rakip stoperlerin arasında çok yalnız kaldı.
Gol atmak için de çok çabaladı ama bir türlü başaramadı bu kez son haftaların formda golcüsü. Ama sarı-kırmızılı takımda bu sefer de sürpriz oyuncular pozisyon bulmaya başladı. Bir şey deneyen bugün beceremezse yarın becerir.
Galatasaray her gün bir tık daha öne gidiyor, ben de bu işte varım diyor net bir şekilde..
Zeki Uzundurukan: Zor soruyu Tudor çözdü
Galatasaray, bu sezon ilk kez geriy düştüğü maçta bocaladı ama kalite ve güç farkıyla kazanmasını bildi. Sarı-kırmızılıların savunmasının arkasına atılan her top, Bursaspor gol pozisyonuna dönüştü ilk yarıda. İlk 25 dakika Bursaspor farkı daha da artırabilirdi.
Stancu koca bir sezon yatsa bile söz konusu Galatasaray maçları olunca Aslan kesiliyor. Dün de Galatasaray savunmasına ve Muslera'ya çok zorluk çıkardı Rumen yıldız.
Paul Le Guen'in takımı, ilk dakikadan itibaren orta alanın merkezinde baskı yaparak Galatasaray'ın ileriye çıkmasına ve pozisyon bulmasına izin vermedi. Hâl böyle olunca da Latovlevici ve Rodrigues'e çok iş düştü. Sarı-kırmızılılar, topu kanatlara aktarınca rakip kalede etkili olmaya başladı. Galatasaray, ilk yarıda Gomis, Belhanda, Tolga Ciğerci, Rodrigues ile net pozisyonlar buldu. Ama bu net pozisyonlarda Harun kalesinde devleşirken, Bursaspor savunması da adeta etten duvarı ördü.
Delarge'ın golünde Galatasaray savunmasının zaafı da ortaya çıktı. Geriye dönmekte çok zorlandı Maicon, Mariano ve Latovlevici... Latovlevici önde oynamayı seviyor ama ceza sahasına orta yapmak yerine yan pasları tercih ediyor.
Geriye dönüşleri de biraz zayıf Rumen oyuncunun.
Paul Le Guen uyudu!
Tolga, Ndiaye ve Belhanda'nın daha fazla rakip ceza sahasına girmesi gerekirdi.
Çünkü Gomis çok yalnız kaldı Bursaspor defansı arasında. İlk kez bu kadar yorgun ve etkisiz gördüm Gomis'i.
Maçın ikinci yarısında Galatasaray gol için yüklenirken, Bursaspor ani ataklarla rakip kalede 2. golü aradı. Sarı-kırmızılılar, sağ kanattan Bursaspor kalesine etkili ataklar geliştirdi. Mariano ve Rodrigues çok etkiliydi ikinci 45'te. Tudor'un iyi oynayan Mariano'yu oyundan almasına şaşırdım. Ama bu oyuncunun yerine giren Yasin'in golde katkısı büyüktü. Demek ki Rumen hoca doğru yapmış. Feghouli hamlesi ise çok yerindeydi.
İlk yarıda fizik kurallarına bile aykırı kurtarışlar yapan Harun, ikinci yarıda da inanılmaz toplar çıkardı. Maçın büyük bölümünü tek kale oynadı Galatasaray.
İkinci yarıda çok yoruldu Bursaspor. Pas yapamadı, top tutamadı, atak geliştirmekte çok zorlandı. Batalla yorulunca Bursaspor adeta yüzde 50 güçten düşüyor.
Bursaspor, 60'tan sonra tamamen geriye yaslandı ve Galatasaray'ı birinci bölgede kabul etti. Bu durum Galatasaray'ın skor olarak geri dönüşünü kolaylaştırdı.
Paul Le Guen kenarda Galatasaray baskısına bir önlem alamayınca, gol adeta geliyorum dedi Bursaspor kalesine...
Feghouli'nin vuruşu, haftanın en güzel golü olarak ağlara giderken, Galatasaraylı futbolcuların morali zirve yapıyordu.
İlk yarıda çok fazla sazı eline alamayan Belhanda ikinci yarıda tam bir 10 numara olarak sahneye çıktı.
Geçen sezon bir dalgakıran görevini üstlenen Tolga Ciğerci, Tudor ile tam bir gol canavarına dönüştü. Tolga, dün harika bir gol atarak Galatasaray'ı zafere taşıdı.
İgor Tudor dün nokta atışı değişiklikleri ve Bursaspor'u çözen taktikleri ile teknik adamlık dersi verdi.
Bazı teknik adamlar vardır 3-0'dan maçı verir. Bazı teknik adamlar da vardır, Bursaspor gibi zor bir deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçı zekası ile çözer.
Dünkü Galatasaray ve müthiş geri dönüş Tudor'un eseri... Dün ortada zor bir soru vardı.
Bu soruda Paul Le Guen sınıfta kalırken;
Tudor adeta bir matematikçi gibi soruyu çözdü ve 3 puanı cebine koydu Galatasaray.
Helâl olsun Tudor'a!.
Levent Tüzemen: Sihirbaz Tudor
Galatasaray'ın son 20 dakikada maçı döndürmesi sihirbazlık olaylarına benziyor... Ekran başındakilere "Oyundan kimler çıksın?" diye sorulsaydı, cevap kesinlikle Rodrigues- Tolga ikilisi olurdu. Ama İgor Tudor, bütün spor otoritelerini hatta kendi meslektaşlarını bile şaşırtacak iki değişikliğe imza attı... Galatasaray'ı sağ taraftan atağa kaldıran Mariano ile soldan bindiren Latovlevici'yi çıkartıp Feghouli-Yasin ikilisini oyuna aldı, maçın başından beri inanılmaz pas hataları yapan, koşacak gücü olmayan Tolga ile Bursa'nın golüne asist yapan Rodrigues'i tuttu. Tudor'un sihirbaz gibi değişiklikleri Galatasaray'a liderliğini perçinleyecek ve namağlup unvanını koruyacak puanları kazandırdı. İlk golde Feghouli'nin topa vuruş kalitesi çok mükemmeldi, kaleci Harun çaresiz kaldı.
Galibiyeti getiren Tolga'nın ayakiçiyle topa vuruşu Harun'u bir kez daha çaresiz bıraktı.
Kazanırken yanlışları da görmek lazım:
1- Galatasaray teknik heyeti rakibi iyi analiz edememiş.
2-"Ben kendi oyunumu oynarım rakibe bakmam" felsefesi ile sürekli oynayamaz.
3- Tudor, bazen sistemlerin maç kazanamayacağını ama taktiklerin ve stratejilerin bir maçın kazanılmasında önemli olduğunu öğrenmelidir.
4- Tudor'un kadro istikrarına bağlı kalıp, kazanan 11'de ısrar etmesine saygı duyuyorum ancak rakipler, Galatasaray'ın oyununu ezberlemeye başladı. Tudor, diğer oyuncuları hazırlamalı, oyunun sıkıştığı anda bir B planı üretmeli..
Belhanda, Galatasaray'ın oyun aklı olacaksa sorumluluk duygusunu da geliştirmeli.
Sadece top ayağındayken kalitesini sergilememeli, boş alanlara kaçıp, arkadaşlarının rahat pas yapmasını da sağlamalı.
Çünkü Belhanda, bileklerini iyi kullanan, oyunun yönünü değiştiren, yıldız bir oyuncuydu. Rodrigues, farfara yapısıyla çok top kaybetti ama Feghouli girdikten sonra Galatasaray'ın önde etkili top tutmasını sağladı. Yani Feghouli artık ilk 11'de yer almalı. Beni en çok şaşırtan Maicon oldu.
Türk Telekom Stadı'nda hatasız oynayan Maicon, deplasmanlarda aynı ciddiyette olamıyor. Ciddi pozisyon hataları yaptı.
Rakibi kontrol etme ve topu oyuna sokmada ciddi zaaflar yaşadı. Galatasaray bu sezon rakipten daha fazla topa sahip olduğu tüm maçları kazandı. Bursa da da aynı başarıyı gösterdi.
NOT: Fırat Aydınus, beklediğimden iyi maç yönetti, baskı altında kalmadı. İyi yönetimiyle bu hafta hakemlerin namusunu kurtardı.
Serkan Korkmaz: Feghouli!
Serdar Aziz Galatasaray'ın stoperi değil. Tolga ise her nekadar şık bir gol daha atmış olursa olsun, faydalı ve hırslı oynasın bana hayli savruk ve bilinçsiz geliyor.
Ne acı bir ironidir ki; Serdar ile Tolga Galatasaray ilk 11'indeki Türk isimlerdi.
Bursaspor kalecisi Harun Tekin çok önemli bir kaleci. Peki ya Ndiaye'deki düşük performansa ne diyeceğiz?
Hatta; çok çok önemli bir kaleci.
Kendisini yakın zamanda Milli Takım'ın kalesini korurken görürsek hangimiz şaşırırız? Dakika 64; Latovlevici ile Mariano kenara alınıp, Yasin'le Feghouli oyuna giriyordu.
Çok açık ifade edeyim; 45 yaşımdayım, hayatımda gördüğüm en entersan oyuncu değişikliklerinden biriydi.
Galatasaray iyi yolda
Hollywood filmlerinde, çizgi romanlarda, birisi tuhaf bir şey yaptığında ona sarfedilen klişe bir cümle vardır;
''hey dostum; sen ya bir dâhisin, ya da çıldırmış olmalısın''… Ben de, Tudor'un deha olmadığından emin olmama karşın bu hamlenin sonuçlarını gözlemlemeye koyuldum.
Bir süredir taraftar Feghouli'yi ilk 11'de görmek istediğini yüksek sesle dillendiriyordu. Ben de onlarla aynı görüşteydim. Hatta bunu A Spor'daki devre arası yayında Erman Hoca'ya dile getirmiştim.
Gerçekten muazzam bir gol attı.
Artık onu maç başında sahada görme zamanı geldi belli ki… Hep söylüyorum; Galatasaray iyi yolda.
Ama şunu da dürüstçe ifade edeyim ki; dün akşam Bursaspor değil de İzmir'de Göztepe ile oynasaydı skor yine lehine olur muydu, emin değilim..
Serkan Yetişmişoğlu: Üstüne yatarsan!
Son 2 maçını 7 gol atarak kazanan Bursaspor, yenilgisiz lider Galatasaray'a sonradan teslim olarak büyük bir fırsatı kaçırdı.
45 bin kişilik yeni statta, 32 bin 677 taraftar önünde oynanan mücadelede;
Teksas'ın 50. yılını kutlamak için yaptığı kareografi tek kelimeyle nefisti!
Bursaspor taraftarı da takımını yenen gollere kadar çok iyi destekledi.
Fransız teknik adam Paul Le Guen, Malatya'da 4 atan kadroyu bozmazken, Timsah, oyuna çok iştahlı ve ofansif bir anlayışla başladı.
Nitekim Delarge, Kembo'nun getirip ortaladı topta, Fernandı'dan seken topu ağlara gönderdi.
Kongolu kanat oyuncusu, 5. maçında 4. golüne imza attı.
Kaleci Harun 2 müthiş kurtarışla devrenin 1-0 bitmesinde başrolü oynarken, Stancu 2 net pozisyonda Muslera'yı geçemedi.
İkinci yarıda Bursaspor, sağlı sollu gelen etkili Galatasaray karşısında savunmada kalıp, ani ataklarla 2. golü bulmayı amaçladı.
Ancak Stancu ve Batalla dışında pozisyon bulmakta zorlandı.
Tudor, 2 bekini çıkarıp 2 ofansif isim Yasin ve Feghouli'yi 64'te sokup, savunmada büyük risk aldı.
Baskıyı kıramazsan...
Timsah, bu yoğun baskıyı; ayağa paslarla çıkıp kıramayınca, 73'te Harun'un yumrukladığı topta ceza sahası dışından yediği golle beraberliğe düştü.
81'de Tolga Ciğerci'nin ceza yayından attığı gole seyirci kalan Bursaspor, topu bu kadar çok rakibine bırakıp, 1-0'ı korumaya çalışmanın faturasını çok pahalıya ödedi.
Sahasındaki 3. maçta ilk yenilgiyi tattı.
Evinde rakibine 20 şut attırırsan, puan alman zaten zor olur.
Bursaspor'un sakatlanan Barış dışında, beraberlik golüne kadar hamle yapmaması da dikkat çekiciydi.
Sonuçta, Bursaspor, zirveye 1 puan farkla ortak olma şansını kullanamadı.
Ancak bu taraftar takımına sahip çıkmaya devam ederse, Bursaspor, eksiklerini gidermesi halinde, üst sıraları zorlamaya devam eder.
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