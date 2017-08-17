Şok yorum: Kendinize takım bulun, defolun gidin!

Ses ondan değil, Türkiye'de Kemal Belgin'den geldi.

"Rüştü mü? Hıncal Usta bırak yahu!" başlığı ile..

Onun da bir sorusu varmış, bizim Bülbüle..

"Pendik dönüşü Dereağzı Tesisleri'ndeki soyunma odasına girildiğinde, teknik direktör masasının üzerinde ne vardı, pardon neler vardı? O gün seni dövenler bugün maçları topluca hangi tribünde, hangi şartlarda izliyorlar... İlgi çekici değil mi; o malum kitlenin oturduğu tribün bedava maçta bomboş idi. Dikkat ettin mi Rüştü? Ey Rüştü, o tribünlerin biletleri maçlardan önce nerede, kim tarafından nasıl sunuluyor, haberin var mı? Belki de var ama yürek yoksa ne yapasın ki?"