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Rıdvan Dilmen: Önümüzdeki sezon Tudor olmaz
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Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğı maçın ardından NTV Spor'daki yüzde yüz futbol programında teknik direktör Tudor ile kaleci Muslera'yı eleştirdi. Tudor'un Bruma'yı 18. dakikada çıkarmasını eleştiren Dilmen, "Önümüzdeki sezon Tudor olmaz" dedi. İşte Dilmen'in Galatasaray yorumu:
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