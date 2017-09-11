Muslera, Eto'o'yu yine çalımladı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'deki ilk puan kaybını 4. haftada Antalyaspor deplasmanında yaşadı. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Eto'o 82. dakikada attığı golle maça dengeyi getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Maçın 1-1 sona ermesi kadar, Muslera'nın Eto'o'ya attğı çalım da sosyal medyada çok konuşuldu. Daha önce de Eto'o'yu çalımlayan Uruguaylı kaleci için şu yorumlar yapıldı.