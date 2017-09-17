Muhteşem şov

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METİN OKTAY UNUTULMADI
Taraftarlar , 1991 yılında geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılan Taçsız Kral Metin Oktay'ı unutmadı. Tribünlerde "Seni sevenleri bir kez üzdün 13.09.1991" ve "Taçsız Kral Metin Oktay tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar" pankartları açıldı.
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