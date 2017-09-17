Muhteşem şov

Statta 41 bin 680 seyirci yer aldığı açıklandı. Bu rakam bu sezon Süper Lig'de en fazla ikinci seyirci olarak kayıtlara geçti. Daha önceki Kayserispor maçını 31 bin 394, Demir Grup Sivasspor mücadelesini ise 44 bin 675 taraftar izlemişti.