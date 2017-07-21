GALERİ
Kiralık katil Tudor
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Bakınız! Bu Galatasaray takımından böyle giderse bir cacık olmaz. Bu Tudor ile falan bu iş yürümez.
Bakıyorum; Tudor, futbolcuyla mücadele ediyor. Sen futbolcuyla mücadele edemezsin, futbolcuyu eğitirsin, diyalog kurarsın. "Ben senden daha kuvvetliyim, ben seni döverim falan" diyor. He bir de şu var; biraz düzgün hakemler bu Tudor'u oyunda tutmazlar. Galatasaray'ı çok tehlikeli günler bekliyor.
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