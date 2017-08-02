GALERİ
İşte Lucescu'nun G.Saray'a gelmek için talepleri'
0 | 0
Galatasaray'da yeniden çalışmaya sıcak bakan Mircea Lucescu, kendisiyle görüşmeye gelen G.Saray yönetiminin önüne isteklerini sıraladı. Son derece samimi bir ortamda geçen toplantıda Rumen hoca, antrenörlüğü düşünmediğini net bir şekilde ifade ederken futbolun tamamen kendisine bağlanmasını talep etti.
İşte Rumen hocanın talepleri
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.