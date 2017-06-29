İşte Galatasaray'ın yeni sezon 11'i!

3 kupalı müthiş sezonun ardından 2 yıldır alınan başarısız sonuçlar taraftarla takımın arasını açtı. Galatasaray, 2017-2018 sezonuna taraftarlarının gönlünü almak için bomba gibi bir takımla girmek istiyor. Transferler bir bir açıklanıyor, uçaklar peşi sıra inmeye başladı. Maicon, Belhanda ve Gomis sarı-kırmızılı takımın Slovakya kampına katılacak. Taraftarları yeni takımının heyecanı sardı bile.

İşte Cimbom'un 2017-2018 sezonu ilk 11'i...