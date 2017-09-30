G.Saray'dan gurbetçi atağı!

ÇOK YÖNLÜ VE GENÇ

Yaz transfer döneminde 10 yabancıyla anlaşan ve hiç yerli almayan G.Saray, Ocak ayındaki yerli oyunculara yönelme kararı aldı. Önceliği gurbetçilere veren yönetimin listesinin ilk sırasında, A Milli futbolcu Kaan Ayhan bulunuyor. Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan'ın hem stoper hem sağ bekte oynaması, bu futbolcuyu listenin ilk sırasına taşıdı.