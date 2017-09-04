G.Saray'da sol bek adayları belirlendi

Transfer döneminin sonlarına yaklaşırken Galatasaray'da sol bek için birçok isim gündeme alındı. Transfer döneminde takımı büyük oranda yenileyen sarı kırmızılılarda tek sorun sol bek.. Zorunlu olarak Martin Linnes'i sol bekte oynatan Tudor, ısrarla istediği Asamoah transferi gerçekleşmeyince listesine yeni isimleri aldı.