Galatasaray'ın yeni projeleri bittiğinde böyle olacak

Galatasaray'ın yeni projeleri bitince böyle olacak

Ali Sami Yen Spor Kompleksi The Venue'nin özellikleri:

"365 gün faaliyette olan bir yaşam merkezi, 12 bin 750 kişi kapasiteli basketbol salonu, 15 bin kişi kapasiteli konser salonu, 29 bin 525 metrekare ticaret alanı, 6 bin 970 metrekare açık hava etkinlik alanı, 3 bin 750 metrekare inovasyon ve bilim merkezi, sergi alanları, minyatür spor sahaları, yaz spor okulları, indoor/outdoor survior parkuru ve eğitim akvaryumları."



