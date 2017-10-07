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Galatasaray'da başarıyı getiren 3 faktör
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Takımın oynadığı iyi futbolla gelen galibiyetler camiayı yeniden havaya sokarken, şimdiden ezeli rakipler Fenerbahçe'ye 8, Beşiktaş'a da 5 puan fark yapılması yüzleri güldürdü. Sezona 'transfer şampiyonu' olarak giren Aslan, beklenmedik şekilde veda ettiği Avrupa'nın ardından ligde adeta patlama yaptı.
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