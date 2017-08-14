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Feghouli'nin tarihe geçen Filistin sözleri...
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İDOLÜ DJAMEL BELMADI
Futbol kariyerini 2009'da noktalayan Djamel Belmadi, Feghouli'nin idolü... Feghouli bir röportajında idolünün sorulması üzerine ''Kesinlikle Djamel Belmadi. Onu izlemek bir rüya gibiydi. Özellikle Marsilya'da oynadığı dönemde onunla gurur duyuyorduk'' cevabını vermişti. Zidane da örnek aldığı bir diğer yıldız...
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