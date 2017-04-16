Efsaneler buluşuyor!

ETLE TIRNAK GİBİLER

Süren'in Terim'le birlikte takımın başına gelmesi halinde Arda Turan'ı da Türkiye'ye getireceği ifade edilirken, Süren destekçileri, "Fatih hocayla, Arda bir araya gelmez" diyenlere ise, "Baba ile oğul arasında ayrılık olur mu, bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Zaten çoktan barıştı" şeklinde yanıt veriyor.