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Asamoah transferi daha bitmedi!
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Türkiye'de herkes öfkeli ve kızgın. Arda'nın yenilgiyi pas geçip, üzüntüleri görmemezlikten gelmesi ve kendisiyle ilgili kamptan açıklamalar yapması gereksiz bir davranıştır. Kafasının içinde sorunlar yumağı olduğunu gözlemlediğim Arda'nın bu tavrı, "Koyun can, kasap et derdinde" anlayışına benziyor.
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