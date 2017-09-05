Asamoah transferi daha bitmedi!

Eğer Arda izin almadan gecenin bir yarısı TV'ye bağlanıp bu açıklamaları yapmış ise daha büyük skandaldır. Milli Takım kampı yolgeçen hanı mı? Bu durum, kampta bir otoritenin olmadığını gösterir. Bu yazıdan sonra birileri çıkıp, "Benim haberim vardı" diye disiplinsizliğe kılıf uydurabilir.