Yazarlardan Ukrayna-Türkiye maçı yorumu

ERMAN TOROĞLU



Yollamazsam adam değilim!

Böyle kişiliksiz bir takım olur mu? Ben yetkili olsam Lucescu'yu Romanya'ya, Arda'yı da Barcelona'ya yollardım

Ben uzun yıllardır böyle bir milli takım izlemedim. Hele Fatih Terim'in böyle bir takımına hiç rastlamadım. Maçın özeti şu; Normalde 4 olması lazımdı. İkinci yarıda Ukrayna futbol sahtekarlığı yaptı bize. Baktılar 2-0.

"Maç sabaha kadar oynansa bu Türk Milli Takımı bize gol de atsa maçı çeviremeyecek" dediler. 3 gün sonra maçları var ve vitesi düşürdüler. Rahat oynadılar, 'sakatlanmayalım' diye...

Türk Milli takımı o kadar aciz ki, Ukrayna artık gitmedi. "Kötü de olmayalım. 3-5 atarsak Lucescu gider falan" dediler.

Bakın, ben "Milli Takım maç kazansın" demiyorum. Harika da oynamasın ama şahsiyetli oynasın. 2 değil, 3 yesin fakat şahsiyetli oynasın. Ben bu kadar rezil bir takım görmedim.

Federasyonun yerinde olsam bu maçtan sonra Lucescu'yu direkt Romanya'ya gönderirim.

Sen kiminle dalga geçiyorsun ya!

Oğuzhan'ı kadroya almıyorsun. İlk değişikliğin Oğuzhan! Gidin abi ya, gidin!

Lucescu'da kabahat yok. Onu getirende kabahat. Adam da bizimle dalga geçiyor resmen. Türkiye'nin parasını saçıyorlar işte. Ben geçen hafta söyledim, "Bu milli takım benim milli takımım değil" diye. Size söylüyorum. Ben Erman Toroğlu olarak yetkili olsam bu akşam Lucescu'yu Romanya'ya, Arda'yı Barcelona'ya yollamazsam adam değilim.