Yazarlardan Ukrayna-Türkiye maçı yorumu
ERMAN TOROĞLU
Yollamazsam adam değilim!
Böyle kişiliksiz bir takım olur mu? Ben yetkili olsam Lucescu'yu Romanya'ya, Arda'yı da Barcelona'ya yollardım
Ben uzun yıllardır böyle bir milli takım izlemedim. Hele Fatih Terim'in böyle bir takımına hiç rastlamadım. Maçın özeti şu; Normalde 4 olması lazımdı. İkinci yarıda Ukrayna futbol sahtekarlığı yaptı bize. Baktılar 2-0.
"Maç sabaha kadar oynansa bu Türk Milli Takımı bize gol de atsa maçı çeviremeyecek" dediler. 3 gün sonra maçları var ve vitesi düşürdüler. Rahat oynadılar, 'sakatlanmayalım' diye...
Türk Milli takımı o kadar aciz ki, Ukrayna artık gitmedi. "Kötü de olmayalım. 3-5 atarsak Lucescu gider falan" dediler.
Bakın, ben "Milli Takım maç kazansın" demiyorum. Harika da oynamasın ama şahsiyetli oynasın. 2 değil, 3 yesin fakat şahsiyetli oynasın. Ben bu kadar rezil bir takım görmedim.
Federasyonun yerinde olsam bu maçtan sonra Lucescu'yu direkt Romanya'ya gönderirim.
Sen kiminle dalga geçiyorsun ya!
Oğuzhan'ı kadroya almıyorsun. İlk değişikliğin Oğuzhan! Gidin abi ya, gidin!
Lucescu'da kabahat yok. Onu getirende kabahat. Adam da bizimle dalga geçiyor resmen. Türkiye'nin parasını saçıyorlar işte. Ben geçen hafta söyledim, "Bu milli takım benim milli takımım değil" diye. Size söylüyorum. Ben Erman Toroğlu olarak yetkili olsam bu akşam Lucescu'yu Romanya'ya, Arda'yı Barcelona'ya yollamazsam adam değilim.
Bizi keriz mi sanıyorsun?
Lucescu gerçekten üşütmüş! Ihlamur vereceksin, kendine gelecek. Lucescu'ya aferin, maçtan sonra da çok güzel hikaye anlatıyor. Lucescu sen Türk halkını keriz mi sanıyorsun? Hadi işine bak!
Bu futbol anlayışında Ukrayna bize 3-4 golden az atarsa emeğine yazık olur.
Böyle şahsiyetsiz oyun mu olur!
Şu da var; Fatih Terim olsaydı bu kadroyla çıkmazdı. Bu takımla karnın aç olsa fırından ekmek çalamazsın.
Beyler! Salı akşamı Hırvatlar bu kadar pozisyona girerse aman haaa!
Sahada Volkan Babacan'dan başka görevini yapan adam yoktu. Volkan'dan başka bir kaleci olsaydı bunları yapabilir miydi bilmiyorum. Volkan ile bu kadar karşı karşıya kalındığını da hatırlamıyorum.
Dediğim gibi, Hırvatlar bu fırsatları yakalarsa affetmez beyler!
MİLLİ TAKIM OFSAYT
Ukrayna maçında orta hakem değil, sağ taraftaki yardımcı hakem skandal kararlara imza attı. İkinci golde top çizgiyi geçti, birinci gol de net ofsaytmış. Evet, pozisyon net ofsayt! Ama bizim takımın tamamı ofsayt ya. Böyle rezil bir milli takım olabilir mi? Hakem makem hikaye beyler! Tekrar ediyorum; Bu milli takım benim milli takımım değil.
ERTEM ŞENER
Aptalım ben!
Aslında her şey dün basın toplantısında başladı. Lucescu öyle şeyler anlattı ki; Yabancı kuralından girdi, takımı sadece 3 gün izlediğinden çıktı! Sanki maç önü değil, maç sonu açıklamaları yapıyordu! Rahattı! Güldü, espriler yaptı, keyfi yerindeydi! Futbolcularını da germemişti! Tüm şimşekleri üzerine de çekmemişti! Kaostan da beslenmemişti! Herkes mutluydu! Kimse 'ne kadar alıyorsun TFF'den?' demiyordu! Mimik hareketleri de yoktu! Yani sular durulmuştu! Her şey güllük, gülüstanlıktı! Eee ne de olsa Fatih Terim yüzünden olmuyordu, olması gereken her şey! Lucescu ile tüm sorunlar giderilmişti! Dün ne'oldu? Kadrolar açıklandı! 'Yok artık bu takım, o takım değil' dedik. Survivor'dan yeni gelen İlhan Mansız, Lucescu'nun yerinde o 11'i sahaya sürmezdi. Caner Türkiye'nin en iyi sol beki ve açığı! Nuri Bundesliga'da fırtına gibi başlamış 11'de yok! Arda adı yeter, 11'de yok. Arda'yı, Nuri'yi milli takıma çağırıyorsan bu adamları 11'de oynatmak zorundasın.
Fenerbahçe'de bile yerleri en çok eleştirilen isimler İsmail, Şener! Orta sahada şu an en kötülerden Ozan sahada. Yedek kulübesinde olmaması sürpriz sayılmazdı ama ilk 11'de başlaması ülkeyi çileden çıkardı. Ukrayna elini kolunu sallaya sallaya, yürüye yürüye top oynadı.İlk şut 31. dakikada atıldı tarafımızdan. Tamam doğru rakibin ilk 2 golü hakem ısmarlaması. Biri ofsayt diğeri dışardan çevriliyor da ! Bizimkiler n'yaptı? Hakeme kızacak, tepki koyacak halimiz yoktu! Ukrayna'yı eşinden, oğlundan, anasından, babasından bile daha iyi tanıyan Lucescu, bırakın Türkiye'ye, Ukrayna'ya yakınlığı uzaklığı, dünyadan milyonlarca kilometre uzaktaydı. Lucescu'nun ilk yarıda esnediğini gördüm bir ara. Resmen esnedi! Bizim kulübede kahkaha tufanı, Lucescu eli kolu bağlı, çaresiz! Tabi tek suçlu Fatih Terim olmalıydı da, ortada yoktu. 'Ah keşke olsaydı da vurup vurup dursaydık Terim'e' diyenler olmadı mı sizce? Kulübede telefonla oynayanlara ne demeli? Sahadakilere de verseydik ya birer cep telefonu. Canları sıkılmasaydı Ozanların, İsmaillerin, Şenerlerin, Serdarların...
İlk yarı 2-0 bitmiş, takım takım olmaktan çıkmış. Yer yerinden oynuyor! İkinci yarı Luce aynı 11 ile başlıyor. Sen değil miydin yahu; 'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmezler' diyerek Türk medyasına sempatik görünmeye çalışan... Luce ikinci yarıda da fikrini değiştirmedi. Üzgünüm! Hadi alkışlayın Lucescu'yu, hadi vurun Terim'e. Hadi umut bağlayın Lucescu'ya, bahaneler üretin. Yine de ara ara Terim'e yüklenin! Aman ihmal etmeyin. Ne de olsa bizim çocuğumuz Fatih Terim. Ne de olsa nasır tuttu kalbi. Ne de olsa küstürdük. Bir şey demez. Gel deyince gelir, git deyince ayak oyunlarıyla, haince, sırtından hançerlenerek gider! Suçlu sensin Fatih Terim! Yaşasın Lucescu! Büyüksün Lucescu! Ne demiştin maç önü toplantısında; Kaybeden biter! Bittik mi yani şimdi? 3 maç nasıl motive Edeceksin takımını? Mucizelere inanmaz mısın? Seversin Lucescu sen atasözlerini! Bak sana bir Fatih Terim atasözü yazayım da bu da benden sana kıyak olsun; 'İmkansız birşey yoktur mucize biraz zaman alır!' Şimdiye kadar yazdıklarımı silin zihninizden ama şu yazacağımı hiç unutmayın; Aptalım galiba, fikrim hiç değişmeyecek Fatih Terim konusunda; Varlığın yeterdi İmparator!
LEVENT TÜZEMEN
Luce'nin fizik gücüne dayalı oyunculardan kurduğu takım pozisyona bile giremedi
Deveye "Neden boynun eğri?" diye sormuşlar. Devenin cevabı, "Nerem doğru ki!" olmuş.. Lucescu gibi taktik ustası bir hocanın, aynı futbol dilini konuşmayan, yetenekleri ve oyun aklı kısıtlı oyuncuları seçmesine şaşırdım. Hiç bilmiyorsan, Konya'da 2-2 biten maçın kadrosunu sahaya sürersin. Üstelik ilk maçın oyuncularının yüzde 99'unu kadroya çağırmışsın. Ayrıca ilk maçta Emre Mor Ukranya'yı hallaç pamuğu gibi atmıştı. Ukranya'nın pas trafiğini izleyen ve sadece topun peşinden koşan Milli Takım'ın hali 'Dolap beygiri'ne benziyordu. Luce'nin "Oynayan oyuncu" modeli anlayışıyla ve fizik gücüne dayalı oyunculardan kurduğu Milli Takım Ukranya karşısında pozisyona bile giremedi. Fransa'daki Terim'li Milli Takım dahil ben hiç bu kadar ruhsuz, ezik, üretmeyen, teslimiyetçi bir oyuncu grubu görmedim. Hadi hücuma gidemedik, savunma bile yapamadık. Top bize geçtiğinde Ukranya sahasında 10 kişiyle bizi karşıladı. Biz ise savunmada hep az adamla yakalandık ve pozisyon hatası yaptık.
Tüm yük 37 yaşındaki Emre'nin üzerindeydi. Emre gibi güçlü oyun aklı olan bir oyuncu ancak çevresinde kazma oyuncularla değil kaliteli, pas yapabilen, alan değiştiren, duvar pasına cevap verebilen yaratıcı oyuncularla verimli olur. Ayrıca; Emre'ye "Milli Takım kadrosunu yaz" deselerdi asla Luce'nin onbiriyle sahaya çıkmazdı. Yazık; İzlanda'nın kaybettiği gecede bir puanı bile Luce'nin yanlış tercihleri yüzünden alamadık. Ben Luce'nin yerinde olsaydım maça Caner, Oğuzhan, Arda ve Emre Mor ile başlardım.
Bir soru; Allah aşkına Mehmet Topal'da stoper oynama özelliği var da biz mi göremiyoruz? Bu Topal ne zaman stoper oynasa Milli Takım da Fenerbahçe de kaybediyor. Topal oynayacaksa Almanya'da stoper oynayan Çağlar ve Ömer Toprak'ı neden çağırıyorsun?
Not: Lucescu dün maçtan sonra hakemlerin yanına koşup hatalı gollere itiraz etti. Eğer Fatih Terim olsaydı biri ofsayt, diğeri auttan çevrilen toptan yediğimiz iki gole, İngiltere ile oynadığımız özel maçtaki gibi anında 4. hakeme koşar itiraz ederdi.
AHMET ÇAKAR
Önce şunu belirteyim ki mübarek bayram günü acı çekiyoruz. Yenildiğimiz için değil, ortaya koyduğumuz daha doğrusu hiçbir şekilde ortaya koyamadığımız futbola benzeyen o oyunumuz için. Üstelik bizim maçtan önce İzlanda, Finlandiya'ya yenilmiş ve bize gün doğmuştu. Ama maç bir başladı ki o da ne, zavallı bir Milli Takım. Kendi yarı sahasında sağa-sola pas yapan, orta sahayı geçemeyen, ileriye top atamayan, attığında defans bloğunu ileriye çıkarttığında da sürekli pozisyon veren bir Milli Takım gördük. Şener ve Serdar Aziz'in arkasına atılan her top ya gol oldu ya pozisyon oldu. Sakın tek sorumlu Şener, Serdar diye anlamayın takımda vasat oynayan oyuncumuz bile yoktu. Sağ ve sol bekimiz Fenerbahçe'de direkt oynayamıyorlar, Topal devşirme bir stoper, Ozan tartışılıyor, Cengiz, Roma'da oynamıyor... İşte bizim Milli Takımımız böyle bir Milli Takım.
Lucescu'nun da yanlışları var.
Yaratıcı özelliği olmayan, dripling yapıp adam geçme özelliği olmayan oyuncularla başlamış.
Millet olarak gerçekten büyük acı çekiyoruz. Oysa biz böyle miydik... Daha birkaç yıl öncesine kadar iyi takımdık. Ukrayna gibi bize yakın takımlarla rahatlıkla oynar, yener, yenilir ama ezilmezdik. Dün gece ezildik...
Bizden çok daha iyi olmayan bir takım, bizi darmadağın etti... Beklerimiz komik duruma düştü. 6 metre arkasından koşup, 16 metre topla buluşup pozisyon yakaladılar.
Artık karar verme zamanıdır. Görünen o ki bu turnuva da bizim için bitti. Süper Lig'deki Anadolu takımlarına bakıyorum, onlarda bile 7-8 vasıfsız yabancı oynuyor. Çok üzücü.
Çarşamba gecesi Hırvatistan maçımız var.
Normal şartlarda Hırvatistan bizi, hırdavat gibi yapar. Millet olarak böyle bir futbolu, böylesine skorları asla hak etmiyoruz.
Kabul, sahada da hokkabaz bir hakem vardı. Yediğimiz ilk gol açık ofsayt. İkinci gol top dışarıdan çevrilmiş olabilir. Ayrıca ikinci yarıda da Cengiz'e yapılan mutlak bir penaltı es geçildi ama bu rezil hatalara rağmen hiçbir şey diyemiyoruz. Hakem kötü ama biz Milli Takım olarak skandalız.
ZEKİ UZUNDURUKAN
Lucescu masalı
İlk yarıda Ukrayna oynadı; biz seyrettik. Evet yediğimiz gol ofsayttı ama bizim oynadığımız futbol da ofsayt ötesiydi.
Lucescu, Ukrayna futbolu uzmanı dedik, büyük hoca dedik, kazanırız dedik. Ancak kenarda Milli Takımımız'ın uyutan futbolu karşısında esnemeye başlayan Lucescu'yu görünce 'eyvah eyvah!' dedik.
Lucescu ne Ukrayna futbolunu tanımış ne de Milli Takımımızı! Emre Mor, Oğuzhan, Caner, Nuri, Arda kenarda otururken, Ozan'ı ve İsmail'i ilk 11'de oynatmak futbola ve teknik adamlık mesleğine ihanettir. Akıl tutulmasıdır. İlk maçta da başımıza bela olan bir Yarmolenko gerçeği vardı. Neden bu adama önlem alınmaz.
Neden savunmamızın önünde oynayan Emre ve Ozan rakibin her atağını seyreder! Rakip kanatları o kadar iyi kullandı ki, İsmail de Şener de koridor oldu adeta.
Lucescu'nun elinde sihirli değnek mi var? Diyeceksiniz. Bırakın bu La Fontaine'den Masalları. Bu kadar kötü bir 11 ile maça çıkılmaz. Bu kadar ruhsuz bir futbol oynanmaz, bu kadar amatörce goller yenilmez. Üstelik de bizim maçımızdan önce Finlandiya, İzlanda'yı yenerek bize adeta kıyak yapmıştı. Futbolun rütbesinde emek, alınteri ve takım bütünlüğü vardır.
Dün ilk yarıda izlediğim Milli Takımımız'da bunların hiçbirisi yoktu.
İlk yarının son anlarında Ukrayna'nın Yarmolenko ile bulduğu bir gol var ki... Lucescu, maçtan sonra oyuncuları bir odaya toplasın ve bu amatörce yediğimiz golü en az 100 kez izletsin oyuncularımıza. Resmen seyrettik. Ha bu arada Lucescu da izlesin. Belki o da rakibin adeta güle oynaya attığı bu golü görmemiştir!
Ukrayna tam bir takım... çabuk düşünüp, birlikte hareket ediyorlar.
Hızlı oynuyorlar, kanatları çok iyi kullanıyorlar.
Takım içinde yardımlaşma da üst düzey. Helâl olsun Shevchenko'ya...
Bizim Milli Takım'da ise bunlardan eser yoktu.
İlk yarıda Ukrayna'yı seyrettik.
İkinci yarıda rakibin oyununu bozmaya çalıstık. Hepsi bu. Milli Takımımız'da iyi oynayan var mıydı? Hepsi tel tel döküldü! Kenardaki Lucescu da buna dahil! Geleceğin Milli Takımını kuracaktık hani. Futbol direktörlükleri, uçup giden milyon euro'lar, boşa geçen yıllar... Yakalanmak üzere olan yeni jenerasyonlar da yaşlanıp gidiyor bu arada...
14 yabancı kuralında ısrar etmeye devam edelim biz! Niçin peki? Devrim yakıştırması yapılan bu saçma sapan kural ile bir Türk takımı Avrupa'dan kupa mı getirdi? Milli Takımımız başarıdan başarıya mı koştu?
Türk futbolu çağ mı atladı? Böyle Ukrayna gibi bir takım karşısında futbol ve skor hezimeti yaşarız işte!
Bu futbolla Dünya Kupası'nın kıyısından bile gecemeyiz biz! Kendimizi kandırmayalım! Masalları bırakıp gerçeklerimizle yüzleşelim...
TURGAY DEMİR
Korktuk, kaybettik
Lucescu geri vitesi takılı oyuncuları hep birlikte sahaya sürmüş ama ileri oynamalarını bekliyor; akıl tutulması...
Ozan, Tolga gibi geri vitesi takılı olanlar, sahada Oğuzhan gibi öne oynamayı sevenler kulübede...
Ukrayna'ya, "Biz senden korkuyoruz!" mesajı verdik sahaya sürdüğümüz on birle. Onlar da mesajı alıp yüklendikçe yüklendiler.
İşin ilginç yanı adamlar yoruluyor, rakip sahaya geçebilsek hataya zorlayacağız ama kendi sahamızda yan ve geri paslar yaparak adamları dinlendiriyoruz.
Tolga Ciğerci, İsmail Köybaşı, Şener, Ozan ne iş yaparsınız siz arkadaş? Hadi öne gidemiyorsunuz hiç değilse topu depin, belki ondan seker, bundan kaçar da rakip ceza sahasına düşer!
Yazık, gerçekten yazık. Atılan ilk gol ofsayt, ikinci de top muhtemelen dışarıdan çevriliyor onlar ayrı hikaye.
Ukrayna, Avrupa'nın yeni bebeği, kollamak adına her şeyi yapmaları normal ama kollamasalar ne olurdu ki?
Biz rakip kaleye gitmeyi düşünmedik.
Caner yedek, İsmail sahada, Ozi, Arda yedek, Ozan, Tolga sahada...
Olacak iş değil, Cengiz'e bir tek top atamadılar. Cenk, rakip savunmacılarla boğuşabildiği kadar boğuşmaya çalıştı, önde tüm yaptığımız bu.
Ozi ve Arda'yla başlarsın ve belki yine yenilirsin ama hiç değilse arada bir rakip ceza sahasına giderdik. Koca ilk yarıda bir kornerimiz var, bu anlaşılır bir durum değil.
Bu Şener oynuyorsa Milli Takım'da Sabri reis bin kere oynar, öne gitmeye korkan, ortaya yapamayan İsmail oynuyorsa Caner'in ölüsü oynar.
Bırakın galibiyeti bir puan bile alsak grupta işler bizim için daha iyi bir noktaya gelebilirdi… Lucescu korktu sahaya sözde savunma takımı çıkardı ve daha ilk yarıda maçı kaybettik, ikinci yarıdaki değişikliklerin filmin sonunu değiştirmesi çok zordu, hikayenin özeti bu.
SELÇUK AYTEKİN
Kazanmak güzel
Sırbistan'ın kaybettiği günü galibiyetle kapatmak önemliydi ve 12 Dev Adam bu bilinçle grubun en zayıf halkasını zorlanmadan mağlup etti.
Dün akşam rotasyonu iyi yapabilen, top çalabilen ve kenardan gelen oyuncuların sayı desteği verdiği bir takım oyununu izledik. Bu oyunu parkeye yansıtmamızın en büyük sebebi rakibimizin bizden çok daha zayıf olmasıydı.
Letonya, Fransa, Polonya ve Karadağ gibi takımlar ilk maçlarını kaybetmişlerdi ama dün oynanan ikinci maçları kazanarak 'biz buradayız' mesajı verdiler.
Biz de bu ülkeler gibi 2. maçımızı kazanarak yarıştan kopmadık demek zorunda olduğumuz maçı farklı kazanarak Sırbistan savaşı öncesi özgüven tazeledik.
Furkan Korkmaz ve Sinan Güler'in hayata dönmesi ve Cedi'ye destek vermesi skoru sürükleme açısından yük dağılımını artırdı.
Melih Mahmutoğlu'nun dışarıdan bulduğu sayılar bu maç özelinde çok önemliydi ancak Rusya, Letonya ya da Sırbistan gibi güçlü rakiplere karşı aynı performansı sergilemesinin zor olduğunu hatırlatmak isterim.
Britanya takımının bile hızlı geldiğinde savunmamızı çaresiz bıraktığı anları net gördük. Sayı bulmaktan öte savunmayı daha organize yapabilen bir takım olmayı başarmamız lazım ama bunun için daha yetenekli oyunculara ihtiyaç var. Sayı üretmek önemli ama bunu savunmayla daha değerli hale getirmeliyiz.
Bu maçı ölçü alıp Rusya maçını yol kazası olarak tanımlayıp beklenti içine girersek sadece kendimizi kandırmış oluruz.
Koskoca 12 Dev Adam'ın oyun kurucusu yok. Kazanmak güzel ama yarın Sırbistan'a karşı sergileyeceğimiz oyunu çok iyi planlamamız gerekir.
Galibiyet duygusu keyifli ama Britanya ile aynı sıklette dövüşmüyoruz bunu unutmayalım. Bundan sonra Sırbistan dışında maç kaybetmeden son 16'ya kalmamız çok önemli. Ufuk Sarıca'nın elindeki malzemeyle en iyi yemeği yapma gayreti de alkışı hakkediyor.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.