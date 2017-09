Yazarlardan Ukrayna-Türkiye maçı yorumu

ERTEM ŞENER



Aptalım ben!

Aslında her şey dün basın toplantısında başladı. Lucescu öyle şeyler anlattı ki; Yabancı kuralından girdi, takımı sadece 3 gün izlediğinden çıktı! Sanki maç önü değil, maç sonu açıklamaları yapıyordu! Rahattı! Güldü, espriler yaptı, keyfi yerindeydi! Futbolcularını da germemişti! Tüm şimşekleri üzerine de çekmemişti! Kaostan da beslenmemişti! Herkes mutluydu! Kimse 'ne kadar alıyorsun TFF'den?' demiyordu! Mimik hareketleri de yoktu! Yani sular durulmuştu! Her şey güllük, gülüstanlıktı! Eee ne de olsa Fatih Terim yüzünden olmuyordu, olması gereken her şey! Lucescu ile tüm sorunlar giderilmişti! Dün ne'oldu? Kadrolar açıklandı! 'Yok artık bu takım, o takım değil' dedik. Survivor'dan yeni gelen İlhan Mansız, Lucescu'nun yerinde o 11'i sahaya sürmezdi. Caner Türkiye'nin en iyi sol beki ve açığı! Nuri Bundesliga'da fırtına gibi başlamış 11'de yok! Arda adı yeter, 11'de yok. Arda'yı, Nuri'yi milli takıma çağırıyorsan bu adamları 11'de oynatmak zorundasın.