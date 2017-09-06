Yazarlardan Türkiye-Hırvatistan maçı yorumu
ERMAN TOROĞLU
Arda ve Luce hariç tebrikler
Ey Lucescu! Hani Türk futbolcusu yoktu? O unuttuğun Oğuzhan dün seni kurtardı, İspanya'dan çağırdığın Arda ise el freni oldu. İkiniz hariç tüm takımı kutluyorum
Üç gün önceki fiyasko Ukrayna maçından hem önce hem sonra Lucescu rezaletini gördük. Lucescu, maçtan evvel de saçma sapan konuştu, maçtan sonra da saçma sapan konuştu.
Tonla bahane uydurdu. Ukrayna maçında çıkardığı ilk 11'den, bu maçta ilk 11'e aldığı dört oyuncu vardı. Yani 7 oyuncu değiştirdi. Peki hani Türk futbolcusu yoktu, hani Türk futbolcusu yetişmiyordu, hani yabancı oyuncu fazlaydı? Hani sen çok zekiydin!
Ama şu bir gerçek; ne yaptığını tam bilmiyorsun!
Neden mi? Oğuzhan lig maçından sonra çıkıp konuşmasa senin cümlelerini, senin suratına tokat şeklinde vurmasa sen o çocuğu milli takıma almayı unutmuştun.
Ama o unuttuğun Oğuzhan, Ukrayna maçında kenardan oyuna aldığın ilk futbolcu oldu. Hırvatistan maçında da harika oynayıp, kurtarıcı oldu.
Federasyon başkanına, milli takım teknik direktörlüğü makamına küfür eden, gazeteciyi dövmeye kalkan adamı gittin İspanya'dan çağırdın. Ama dün de Ukrayna maçında da gördün. İspanya'ya gidip çağırdığın, suratını yaladığın adam Milli Takım'ın el freni.
Maalesef bu Arda Turan olayından sonra ben bu milli takıma ısınamıyorum. Kimse kusura bakmasın.
İçimden gelmiyor ısınmak. Çünkü eğer hedefin varsa ve bu hedefine ahlaklı yoldan gidiyorsan ona göre hareket edeceksin. Bukelemun gibi renk değiştirirsen başarılı dahi olsan beni ilgilendirmiyor.
Dün gece çıkan takım iyi mücadele etti. Ellerinden geleni yaptılar. Arda Turan hariç diğer bütün oynayan futbolcuları tebrik ediyorum. Tabi tebrik etmeyeceğim bir kişi daha var o da Lucescu'dur.
Peki Bay Lucescu! Şimdi ben sana soruyorum; Burak'ın koluyla çıkardığı topta hakem penaltıyı verse bir de kırmızı kart gösterse ne yapacaktın? Yine aynı cümleleri mi söyleyecektin. Şimdi Hırvat takımının teknik direktörü mü özür bekleyecek. Ama Hırvatistan teknik direktörü maçtan sonra hakemin yanına gidip Burak'ın pozisyonunu ona cep telefonundan göstermedi.
Ama maalesef biz bu adamları yalıyoruz, yalıyoruz, getiriyoruz. Futbolcusunu da, teknik adamını da… Onun için de içime sinmiyor. Kusura bakmayın!
KIRMIZI VE PENALTI
Burak Yılmaz'ın ceza sahasında eliyle çıkardığı pozisyon penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Hakem hakemse orada kırmızı kart ve penaltı vermesi gerekirdi.
Burak kaleye giden topu eliyle çıkardı.
Pozisyona sağından bakıyorum, solundan bakıyorum kırmızı ve penaltı! Arkada adam var çünkü, golü atacak.
Eğer adam olmasa, top da kaleye gitmese kendini belki kurtarabilirsin.
ERTEM ŞENER
Tünaydın
Doğruya yakın bir kadroyla çıktı Lucescu. Hazır, hırslı ve istekliydi hepsi. Bütün takım. Takım dedim, takım gibiydik Ukrayna maçından belli. Hatalardan ders alınmış. Pozitifti herkes. Bir şey yapmak isteyen yapamayınca da birbirlerine 'olsun, yaparsın' diyordu tüm oyuncuların vücut dili. Sağ bek Kayhan, Alves gibiydi. Gitti geldi.
Çağlar yıllardır milli takımın stoperiydi sanki. M. Topal uzun bir aradan sonra ilk kez stoperde hatasız oynadı.
Bunda en büyük sebep Çağlar oldu.
Çağlar her yeri kapattı. Topal kademe yaptı. Çağlar'ın topsuz alandaki oyunu da etkiliydi. Çalhanoğlu zorladı, verdi, aldı, kaptı, kazandı.
Burak ile Cenk beraber çıkınca çift forvet gibi görünse de aslında kanattaydı.
Luce'nin planı oyun içinde sistemle oynamaktı. Cenk ara ara gol yollarında Burak'ın önüne geçti. Çok rahatsız oldu.
Ukrayna maçından 7 yeni isim ile başlayan Lucescu, gelecek için iyi sinyal verdi. Hatasından döndü ama 'Ukrayna maçında sana o kadroyu kim yaptırdı' dedirtti adeta! Ömer Toprak takıntısını anlayamadım. Hem sert hem topu iyi kullanan Hırvatlara karşı Ömer oynamalıydı.
Biraz geç de olsa
Hırvatistan milli takımı da çok zorlamadı sanki. Ya da Hırvatistan eski Hırvatistan değildi. İkinci yarıda Eskişehir'de muhteşem koroyla mükemmel başladı yine milliler. Burak daha çok istekliydi. Lucescu ise hepsinden hırslıydı. Oyunu 55.dakika civarı yıkmışız Hırvat yarı sahasına neden değişiklik yapmadı Lucescu anlayamadım?
Dalıyor Lucescu! 62'de Hırvatlar değişiklik yaparken bizim karşılık vermememiz düşündürücü. Oyunu daha da hızlandırıp daha da rakibi boğmak varken yerimizde saydık. 60'tan sonra oyundan düşen futbolcularımız vardı.
Kenarda Cengiz, Emre Mor vadrı!
Unuttu Lucescu! Nihayet 70.dakikaya dayandığımızda değişiklik geldi.
Skor yazarı değilim. Yazıyı 1-0 öndeyken Cenk'in golüyle beraber gazeteme yolluyorum!
Bu takım umut verdi. Oynamalar yapılırsa daha da iyi olacak. Dün sahada kaybederken bile alkışlanan milli basketbolcularımızı gördüm sanki. Özlediğimiz futbol takımımız vardı büyük bölümünde.
Dünya kupasına gitme konusunda zaten umutlu değildim. 'Gitsek bile mucizeyle çabuk döneceğiz' diyenlerdenim.
Gideceksek takım gibi gidelim, zamanı geldiğinde doğru düzgün gidelim. Gitmek için gitmeyelim. Kaliteli futbolcularımız var ama eksik çok. Biraz geç oldu günaydın milli takıma hatta tünaydın!
ZEKİ UZUNDURUKAN
Biz çılgın Türkler!
Lucescu, 'ya tamam; ya devam' maçında Milli Takımımız'ı hücum ağırlıklı bir kadro ile Hırvatistan karşısına çıkardı.
Ukrayna önündeki vasat ve silik futboldan sonra dünkü ilk yarıdaki ateşli futbolumuzu görünce 'daha önce nerelerdeydiniz' demekten kendimizi alamadık. Ukrayna hezimetine imza atan kadrodan tam 7 değişiklik yaparak Hırvatistan karşısına çıktık.
Üç gün arayla oynadığımız iki maça bu kadar farklı kadrolarla çıkmak bize özel bir durum olsa gerek!
Cesaretsiz zafer olmaz. Savunma ağırlıklı kadrolarla turnuvalarda başarılı olup, hedefe yürünmez. Dün bunu bir kez daha gördük. Futbolda korkuya yer yok. Yürekli olacaksın, saldıracaksın, rakibi tahrip gücü yüksek futbolunla ısıracaksın, korkutacaksın ve kazanacaksın!
Maçın hemen başında Kovacic'in çok net pozisyonunda Volkan kalesinde devleşti. Yine ilk yarıda Hırvatistan'ın ceza sahamıza gönderdiği serseri ortada Burak Yılmaz ağlamıza gitmekte olan topu kolu ile çıkardı.
Hakem Viktor Kassai pozisyonu görmedi. Ukrayna maçında kötü futbolumuzu ve yenilgiyi İspanyol hakeme bağlamıştık. Dün gece ise Kassai yanımızdaydı. Futbolda olur böyle şeyler diyelim. Ama aldığımız her kötü sonuç için de "Hakem kurbanı olduk" demeyelim. O zaman dünkü Burak'ın pozisyonu için söyleyebileceğimiz söz kalmaz! İlk yarıda hücum bölgesinde zaman zaman etkili olduk. Özellikle Caner'in kanadından rakip kaleye etkili ortalar kestik.
Hakan Çalhanoğlu'nun kanadı ise çok işlemedi. Göbekten ise adam geçip, Hırvat savunmasını yarabilecek tek oyuncu vardı; o da Emre Mor ama yedek kulübesindeydi.
Emre Mor ile başlamalıydık!
İlk 45'te Arda Turan'ın ceza sahasına girip, Cenk'e 'Al da at' diye verdiği bir pas vardı ki, Cenk bunu gol yapmalıydı; ama olmadı! Dün Kaan Ayhan'ı beğendim. Oyunun hen savunma yönünde hem de hücum aksiyonlarında başarılıydı.
İkinci yarıya çok hızlı başladık.
Burak ile art arda iki pozisyona girdik...
Domagoj Vida, Burak Yılmaz'ı adeta bir gölge gibi takip etti.
Bu arada Eskişehir tam bir futbol şehri olduğunu dün bir kez daha gösterdi.
Tribünleri dolduran futbolseverler;
Milli Takımımız'ı hiç susmadan 90 dakika boyunca destekleyip, ateşlediler.
Helal olsun Eskişehirli futbolseverlere!
İkinci yarıda Cacic, Mandzukic hamlesini yaparken; Lucescu oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Arda yoruldu.
Emre Mor'u oyuna almak için 70 dakika beklemeye ne gerek vardı.
Kazanmamız gereken bir maçta Emre Mor ilk 11 oynamalıydı!
Dün iyi oynadığımız maçta gol için tam 75 dakika bekledik. Ama Cenk Tosun, attığı golle Rusya yolunda ümitlerimizi yeniden yeşertti! Golden sonra tribünler, coştukça coştu.
Kırmızı-beyaz renkler! Allahım! Bu kadar güzel renkler, bu muhteşem coşku, hiç eksik olmasın futbolumuzdan!
Dünkü oynadığımız bu tahrip gücü yüksek futbolumuzla kalan iki maçımızda İzlanda ve Finlandiya'yı da yeneriz biz!
Biz çılgın Türkler, futbolda yeni bir çılgınlık daha üretmek üzereyiz!
Haydi çocuklar! Mucizeler mola vermez!
TURGAY DEMİR
Gömlek değişince!
Ukrayna maçına çıkarken gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyen Luce bu kez aynı hatayı yapmadı, hem gömleği değiştirdi, hem de ilk düğmeyi doğru ilikledi.
Şener-İsmail-Ozan yok, Kaan, Caner- Ozi var. Günaydın!
İlk yarıda rakip kale önünde baskı kurabileceğimiz anlarda Hakan ve Nuri'nin herkese göre garanti bana göre korkak oyunları nedeniyle attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi. Bir çok atağımız bu sebeple etkeisiz kaldı ya da başlamadan bitti.
Yine de mücadele anlamında Ukrayna maçına göre çok farklıydık… Arda, Ozi, Burak yerine göre geriye gelip top aldılar.
Kaan mükemmel oynadı. Cenk biraz yerinde dursa ve sağ kanatta Kaan'a yardımcı olsa Hırvatlar'ı daha ilk 45'te sağdan yıkmamız işten bile değildi.
İkinci yarıya ya herro, ya merro diyerek başladık. Burak ön tarafı karıştırdı, Oğuzhan, Arda'ya biraz daha yaklaşırken Hakan ve Nuri de daha cesur girişimlerde bulundular. Klaslarını konuşturdular.
Artık rakip kale önünde dolaşmaya değil iş bitirmeye gidiyorduk.
Şaşkına dönen Hırvatlar kontrataklarla denemeler yapsalar beraberliğe dünden razıydılar… Yorulan Arda çıkıp Emre Mor girince ataklarımızın sayısı gibi hızı da arttı..
Sallıyorduk, yıkmak üzereydik derken, Ozi vurdu, Cenk tamamladı hepimize çığlık attıran gol geldi. Sonrasında panikledik ama Hırvatlar da bizden farklı değildi. Kalan dakikaları bir şekilde eritip altın değerinde üç puan aldık. Çok şükür.
Artık bizim de Rusya'ya dönük bir iddiamız var. Kolay mı, değil ama yine de var. İkinci yarıda tüm Milliler bu zor maçın hakkını verdiler. Helal olsun.
Hakem Kassai karşılıklı iki penaltıyı es geçti! Hataları bile adaletliydi!
Eskişehir seyircisinin hakkını da teslim edelim; muhteşemdiler. Yüreklerine sağlık.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Lucescu, 3 gün içinde 11'indeki 7 oyuncuyu değiştiriyorsa bu ne kadar çelişki yaşadığının büyük bir göstergesidir
Grup lideri olarak maça çıkan Hırvatistan, deplasmanda oyunu gereksiz yere fazla zorlamama prensibi ile düşük tempolu, kontrollü bir anlayışı benimsedi. Bu aslında bizim işimize gelen bir durumdu. Defansif açıdan kırılgan ama yetenekli üç orta sahamız, Caner'in de onlara verdiği katkıyla pas trafiğini rakibe kaptırmadı. İlk devre başlarında iki tehlike atlattıktan sonra, oyunu kontrol altında tuttuk. Üçüncü bölgeye iyi geldik ama bu tip maçlarda alışılmış biçimde pozisyon sıkıntımız yine gündemdeydi.
Bu arada sol tarafta yoğunlaştığımız ataklarda ani kontra toplarla Kaan'ı kaçırma çabalarımız oldu ama sonuç çıkmadı. İkinci devre başında yine fazla değişen bir şey yoktu. Hırvatistan, beraberliği doğal olarak hedef seçip, ona göre oyunu fazla zorlamıyordu. Biz de aslında risk almıyorduk. Bana göre de bu doğru bir düşünceydi. Çünkü yiyeceğimiz bir gol her şeyin sonu olurdu. Onun için dengeli oyuna devam etmeliydik. Lucescu, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Arda'yı daha evvel çıkarmalıydı çünkü ilk devreyi idare etti ama ikinci yarı oyundan düşmüştü. Biraz geç kalsa da bu değişiklik yapıldı. Sonra da en kritik anda skor avantajını yakaladık. Ondan sonra artık bunu korumak gerekiyordu. Hırvatistan, tempoyu yükseltip bütün riskleri alacaktı. Geride iyi kapanırken, karşı alandaki genişliği de kullanmak için fırsat kollamalıydık. Son anlar nefes kesse de istediğimizi elde ettik. İzlanda'nın Ukrayna'yı yenmesiyle de şansımızı devam ettiriyoruz.
Lucescu, dün geceden sonra Ukrayna maçındaki takım tertibindeki inanılmaz hatasını herhalde anlamıştır. Zaten büyük bir teknik adam, üç gün içinde 11'indeki 7 oyuncuyu değiştiriyorsa, ne kadar büyük çelişki yaşadığının büyük bir göstergesidir. Cenk'in golüyle çok önemli üç puanın sahibi olduk ama ben yine görüşümü objektif olarak açıklayayım: Lucescu dün takım tertibinde doğruyu buldu ama tek farkla... O da bilhassa güçlü bir rakip ile oynanıyorsa, ya Cenk oynar ya Burak oynar... Benim sık sık vurguladığım bir görüşüm de gerçekleşti: Futbolda ciddi eksiklerin varsa da güçlü bir rakiple de oynasan, çareler tükenmez. Mühim olan doğru takım tertibi ve taktiktir.
Her şeyi bir kenara bırakırsak, Hırvatistan gibi bir takımı tarihimizde ilk defa yendiği için takımı ve teknik ekibi kutluyorum.
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