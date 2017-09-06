Yazarlardan Türkiye-Hırvatistan maçı yorumu

Tribünleri dolduran futbolseverler;

Milli Takımımız'ı hiç susmadan 90 dakika boyunca destekleyip, ateşlediler.

Helal olsun Eskişehirli futbolseverlere!

İkinci yarıda Cacic, Mandzukic hamlesini yaparken; Lucescu oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Arda yoruldu.

Emre Mor'u oyuna almak için 70 dakika beklemeye ne gerek vardı.

Kazanmamız gereken bir maçta Emre Mor ilk 11 oynamalıydı!

Dün iyi oynadığımız maçta gol için tam 75 dakika bekledik. Ama Cenk Tosun, attığı golle Rusya yolunda ümitlerimizi yeniden yeşertti! Golden sonra tribünler, coştukça coştu.

Kırmızı-beyaz renkler! Allahım! Bu kadar güzel renkler, bu muhteşem coşku, hiç eksik olmasın futbolumuzdan!

Dünkü oynadığımız bu tahrip gücü yüksek futbolumuzla kalan iki maçımızda İzlanda ve Finlandiya'yı da yeneriz biz!

Biz çılgın Türkler, futbolda yeni bir çılgınlık daha üretmek üzereyiz!

Haydi çocuklar! Mucizeler mola vermez!