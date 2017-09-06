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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Yazarlardan Türkiye-Hırvatistan maçı yorumu

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    Yazarlardan Türkiye-Hırvatistan maçı yorumu

    Tribünleri dolduran futbolseverler;
    Milli Takımımız'ı hiç susmadan 90 dakika boyunca destekleyip, ateşlediler.
    Helal olsun Eskişehirli futbolseverlere!
    İkinci yarıda Cacic, Mandzukic hamlesini yaparken; Lucescu oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Arda yoruldu.
    Emre Mor'u oyuna almak için 70 dakika beklemeye ne gerek vardı.
    Kazanmamız gereken bir maçta Emre Mor ilk 11 oynamalıydı!
    Dün iyi oynadığımız maçta gol için tam 75 dakika bekledik. Ama Cenk Tosun, attığı golle Rusya yolunda ümitlerimizi yeniden yeşertti! Golden sonra tribünler, coştukça coştu.
    Kırmızı-beyaz renkler! Allahım! Bu kadar güzel renkler, bu muhteşem coşku, hiç eksik olmasın futbolumuzdan!
    Dünkü oynadığımız bu tahrip gücü yüksek futbolumuzla kalan iki maçımızda İzlanda ve Finlandiya'yı da yeneriz biz!

    Biz çılgın Türkler, futbolda yeni bir çılgınlık daha üretmek üzereyiz!
    Haydi çocuklar! Mucizeler mola vermez!
    Yazarlardan Türkiye-Hırvatistan maçı yorumu

    Bu arada sol tarafta yoğunlaştığımız ataklarda ani kontra toplarla Kaan'ı kaçırma çabalarımız oldu ama sonuç çıkmadı. İkinci devre başında yine fazla değişen bir şey yoktu. Hırvatistan, beraberliği doğal olarak hedef seçip, ona göre oyunu fazla zorlamıyordu. Biz de aslında risk almıyorduk. Bana göre de bu doğru bir düşünceydi. Çünkü yiyeceğimiz bir gol her şeyin sonu olurdu. Onun için dengeli oyuna devam etmeliydik. Lucescu, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Arda'yı daha evvel çıkarmalıydı çünkü ilk devreyi idare etti ama ikinci yarı oyundan düşmüştü. Biraz geç kalsa da bu değişiklik yapıldı. Sonra da en kritik anda skor avantajını yakaladık. Ondan sonra artık bunu korumak gerekiyordu. Hırvatistan, tempoyu yükseltip bütün riskleri alacaktı. Geride iyi kapanırken, karşı alandaki genişliği de kullanmak için fırsat kollamalıydık. Son anlar nefes kesse de istediğimizi elde ettik. İzlanda'nın Ukrayna'yı yenmesiyle de şansımızı devam ettiriyoruz.
    Yazarlardan Türkiye-Hırvatistan maçı yorumu

    Lucescu, dün geceden sonra Ukrayna maçındaki takım tertibindeki inanılmaz hatasını herhalde anlamıştır. Zaten büyük bir teknik adam, üç gün içinde 11'indeki 7 oyuncuyu değiştiriyorsa, ne kadar büyük çelişki yaşadığının büyük bir göstergesidir. Cenk'in golüyle çok önemli üç puanın sahibi olduk ama ben yine görüşümü objektif olarak açıklayayım: Lucescu dün takım tertibinde doğruyu buldu ama tek farkla... O da bilhassa güçlü bir rakip ile oynanıyorsa, ya Cenk oynar ya Burak oynar... Benim sık sık vurguladığım bir görüşüm de gerçekleşti: Futbolda ciddi eksiklerin varsa da güçlü bir rakiple de oynasan, çareler tükenmez. Mühim olan doğru takım tertibi ve taktiktir.
    Her şeyi bir kenara bırakırsak, Hırvatistan gibi bir takımı tarihimizde ilk defa yendiği için takımı ve teknik ekibi kutluyorum.

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