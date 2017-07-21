Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları
Trömsö / 2005-2006
Galatasaray o günkü adı UEFA Kupası 1.Tur karşılaşmasında Norveç'in Trömsö takımıyla eşleşti. Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan Trömsö'de oynanan ilk maçı çamur denizine dönüşen sahada temsilcimiz 1-0 kaybetmişti. Ali Sami Yen'de oynanan rövanş maçında turu geçmesi kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Norveç temsilcisiyle 1-1 berabere kalmış ve kupaya veda etmişti. Bu karşılaşma Galatasaray tarihine "Trömsö Faciası" olarak kayıtlara geçmişti. Tudor da Östersunds maçı öncesi 4-0 kaybetseler bile turu geçeceklerini dile getirmişti.
Karpaty Lviv / 2010-2011
Galatasaray, Trömsö Faciası sonrası ikinci büyük faciayı Ukrayna'nın zayıf takımlarından Karpaty Lviv karşısında yaşadı. Kadrosunda Arda Turan, Milan Baros ve Harry Kewell gibi yıldızları bulunduran G.Saray, İstanbul'da oynanan ilk maçta Ukrayna temsilcisi ile 2-2 berabere kalmış ve tur şansını rövanşa bırakmıştı. Ukrayna'da rakibine diş geçiremeyen sarı kırmızılılar 90'da Aydın Yılmaz ile 1-0 öne geçmişti ancak aynı dakika içerisinde yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı ve kupaya veda etmişti.
Beşiktaş-Valerenga
G.Saray gibi benzer facialar yaşayan bir diğer takımımızda Beşiktaş. 98/99 sezonunda Norveç temsilcisi Valerenga ile 2. turda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz ilk maçı 1-0 kaybetmiş ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı. Herkesin tura kesin gözüyle baktığı maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde kapatmıştı. "Artık tur Beşiktaş'ın" deniyordu ancak ikinci yarıda kalesinde gördüğü 3 golle sahasında Norveç ekibiyle 3-3 berabere kaldı ve kupaya veda etmişti.
Fenerbahçe-Young Boys
Fenerbahçe benzer bir sürpriz vedayı 10/11 sezonunda yaşamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yaşadı. Temsilcimiz ilk maçta İsviçre temsilcisiyle 2-2 berabere kalmış ve turu İstanbul'a bırakmıştı. Otoritelere göre tura yakın taraf olan Fenerbahçe idi ancak rakibine 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor-Videotom
Yakın zamanların en büyük hüsranlarından birine de Trabzonspor imza atmıştı. 12/13 sezonundan Play-off karşılaşmasında Macaristan'ın Videoton takımıyla eşleşen temsilcimiz, rakibine iki maçta da gol atma başarısı gösterememişti ve turnuvaya penaltılarla veda etmişti. Videoton'un bu başarısı ülke basınını dahi şaşırtmıştı.
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