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Taraftarlardan yabancı kuralı tepkisi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından sürekli olarak şikayette bulunduğu 'yabancı kuralı' hakkında harekete geçme kararı aldığı iddiaları ortalarda dolaşırken taraftarlar sosyal medyadan tepki göstermeye başladı.
İşte taraftarların yabancı kuralının tekrar gündeme getirilmesi hakkındaki yorumları.
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