Nasri hakkında bilmeniz gerekenler

Samir Nasri, eski sevgilisi tarafından hack saldırısına uğradı. Nasri, 'Drip Doctors' ismindeki bir sağlık şirketine gitmişti. Ardından Nasri, şirketteki bir çalışan ile fotoğrafını paylaştı. Anara Atanes eski sevgilisi Nasri'nin hesabını kullanarak, yıldız oyuncunun bu fotoğrafının altına ''Aynı zamanda çok güzel seks servisi yaptın. Beyler, buraya kesinlikle gelmelisiniz, servisleri gerçekten çok güzel'' yorumunu yazdı. Daha sonra Nasri, hesabının hacklendiğini açıklamıştı.