Milli Takımın unutulmaz maçları

Buna karşın, 9 oyuncusu Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giyen Yunanitan Milli takımı tam kadro sahadaydı. Yani, maç öncesi tüm göstergeler Yunanistan'ın favrori olduğunu gösteriyordu. Fakat sahaya müthiş bir motivasyonla çıkan oyuncularımız, rakiplerine futbol dersi verdi ve 3 puan aldı.