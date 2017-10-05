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Milli Takımın unutulmaz maçları
0 | 0
Brezilya: 2 Türkiye: 2 (23.06.2003)
2003 FIFA Konfederasyon Kupası B Grubu 3. Maçı
Son Dünya Şampiyonu karşısında ilk yarı vasat bir oyun sergiledik. İkinci yarı adeta şahlandık. Rakibimizi sahadan sildik. Kontrataklarla sonuca gittik. 90+4'te galibiyeti kılpayı kaçırdık. Adriano ilk yarının skorunu belirleyen golü atarken Gökdeniz beraberliği sağlamıştı.
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