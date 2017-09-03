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Lucescu hakeme pozizyonu telefondan izletti
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Lucescu hakeme pozisyonu telefondan izletti
Bu görüntüler akıllara Fatih Terim'in İngiltere maçındaki telefonlu tepkisini getirdi. Terim, Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı hazırlık maçında İngiltere'nin attığı golün tekrarını, cep telefonundan 4. hakeme izleterek pozisyonun ofsayt olduğunu anlatmaya çalışmıştı.
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