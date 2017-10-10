Kahraman Osman Çakmak'ın hayat hikayesi
Osman Çakmak'ın yaşam öyküsü de çok çarpıcı. Çakmak, vatani görevini Şırnak'ta yaparken Besta vadisindeki bir operasyonda mayına basar. Sol bacağı diz altından kopar. Defalarca ameliyat edilir, uzun sürer tedavisi. Rehabilitasyon merkezinde iken bir gün dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ziyarete gelir Mehmetçikleri...
Sohbet sırasında Osman, Büyükanıt'a şunları söyler: "Komutanım, yine bölgeye gitmek istiyorum. Ben artık iyileştim." Büyükanıt'ın yanıtı şu olur: "Vatana hizmet için ille çarpışmak gerekmez. Ampute futbol oyna, milli takıma gir, öyle hizmet et." Osman bu sözleri hiç unutmaz. Zaten askerden önce futbolculuğu vardır. Yeteneklerini Ampute Milli Takımı'nda göstermeye başlar ve başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırır.
İŞTE OSMAN ÇAKMAK'IN AYRINTILI HAYAT ÖYKÜSÜ
Osman Çakmak, vatani görev kapısını çalınca önce Manisa Doğukışla ardından Şırnak Besta Vadisi'nde piyade komando oluyor. Kuzey Irak dahil birçok operasyona katılan Çakmak, bir sabah 05.00 sıralarında Şırnak-Şenova yol emniyetini alma görevi sırasında mevzilere döşenen mayına basıyor. Çakmak, bu patlamada sol bacağını kaybediyor.
"Sol bacağımı diz altından kaybetmiştim. Şırnak Devlet Hastanesi'nde uyandığımda doktora ilk söylediğim 'Ayağımı kesme ben top oynamak istiyorum' oldu. 'Bak; annem bana çok düşkündür; kabullenemez, karşısına ayaksız çıkamam' derken uyumuşum. Uyandığımda ayağım yoktu. Diyarbakır, oradan Ankara GATA... Anneme o zamana kadar ayağımın kesik olduğunu söylememiştim, komutanlarıma da 'Ayağım takılana kadar annemin haberi olmasın' dedim.
Çakmak'ın hayat hikayesi ise şöyle: 1977'de Tokat Zile'nin Narlıkışla köyünde doğuyor. 6 çocuklu çiftçi ailenin tekne kazıntısı, ilkokulu bitirince aileye maddi destek sağlamak için İstanbul'da çalışan iki ağabeyinin yanına okumaya gidiyor. Ağabeylerinin karşı çıkmasına rağmen Arnavut ustasının desteğiyle, o dönem süper ligde oynayan Zeytinburnuspor'un seçmelerine katılıyor.
"Engelli camiasının yanında olan engelsiz spora çok teşekkür ediyorum. Genel müdürüme bir söz vermiştim. Siz bizim maçları canlı verin biz de size kupayı getireceğiz demiştim. Bir şeyi çok istersen Allah da sana onu verir ya. Ben de bu kupayı çok kişiye söz verdim. İş yerimde genel müdürüme, yönetim kurulu başkanlarıma, komutanlarıma... Turnuvada hiç golüm yoktu.
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