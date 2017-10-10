Kahraman Osman Çakmak'ın hayat hikayesi



"Engelli camiasının yanında olan engelsiz spora çok teşekkür ediyorum. Genel müdürüme bir söz vermiştim. Siz bizim maçları canlı verin biz de size kupayı getireceğiz demiştim. Bir şeyi çok istersen Allah da sana onu verir ya. Ben de bu kupayı çok kişiye söz verdim. İş yerimde genel müdürüme, yönetim kurulu başkanlarıma, komutanlarıma... Turnuvada hiç golüm yoktu.