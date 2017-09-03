İşte Lucescu'nun kulüp takımlarındaki 'yabancı' tercihleri
A Milli Futbol Takımı, 2018 Dunya Kupası eleme grubu maçında dün akşam Ukrayna'ya deplasmanda yenilerek gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.
Sahadaki futbol kadar, sahaya çıkan 11 de eleştirilirken, hedef tahtasına Mircea Lucescu kondu. Fatih Terim'in görevden alınmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Rumen teknik adam, yaptığı açıklamalarla da gündem oldu ve yeni bir tartışmayı alevlendirdi: Yabancı oyuncu sınırlaması!
Dün akşam da bu konuya değinen ve "2 Türk 9 yabancı futbolcuyla oynayan üç büyüklerden bir milli takım kadrosu çıkarmak kolay değil" diyen tecrübeli hoca, başarısızlığın nedenini bu konuya bağladı. Peki Lucescu Ukrayna ve Rusya'da çalıştığı dönemde kadrosunda ne kadar yerli oyuncuya yer veriyordu. İşte cevabı...
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