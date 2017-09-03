İşte Lucescu'nun kulüp takımlarındaki 'yabancı' tercihleri

Dün akşam da bu konuya değinen ve "2 Türk 9 yabancı futbolcuyla oynayan üç büyüklerden bir milli takım kadrosu çıkarmak kolay değil" diyen tecrübeli hoca, başarısızlığın nedenini bu konuya bağladı. Peki Lucescu Ukrayna ve Rusya'da çalıştığı dönemde kadrosunda ne kadar yerli oyuncuya yer veriyordu. İşte cevabı...