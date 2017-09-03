Günün bomba transfer haberleri! (03 Eylül 2017)

Kartal'da Doria sürprizi

Beşiktaş yönetimi stoper mevkii için Vida'yı almak için artık geri sayıma geçerken, Fransız basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Marsilya sportif direktörü Andoni Zubizareta, önceki gün "Bazı oyuncularla henüz yolları ayıramadık. Türkiye bu oyuncular için bir destinasyon olabilir" açıklamasını yaptı. Foot Sur-7, İspanyol spor adamının önümüzdeki hafta satış için İstanbul'a geleceğini yazarken; TF1 kanalı ise Zubizareta'nın İstanbul'da Marsilya'da forma bulma şansı ortadan kalkan 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Doria'nın satışı için görüşmeler yapacağını, bu kulüplerden birinin de Beşiktaş olduğunu iddia etti.