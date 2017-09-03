Günün bomba transfer haberleri! (03 Eylül 2017)
Galatasaray'da gündem Latovlevici
Uzun süredir Juventus'tan Kwadwo Asamoah ile ilgilenen ancak İtalyan ekibinin Ganalı oyuncunun yerine alternatif bulamamasından dolayı transferi bitiremeyen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e yöneldi. Sarı kırmızılı yönetim Teknik Direktör Igor Tudor'un yakından tanıdığı Karabükspor'dan eski öğrencisi Latovlevici'yi kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor
Sol beki güçlendirmek için uzun süredir çalışmaları sürdüren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu için Cenk Ergün'ü görevlendirdi. Bu transfer döneminde Yıldırım'ın daha önce Fenerbahçe'ye alamadığı Feghouli, Gomis ve Maicon gibi isimlere imza attıran Özbek'in bu kez de Robert Kenedy'yi kafasını taktığı ortaya çıktı. Juventus'un izin vermemesi nedeniyle Kwadwo Asamoah'ı alamayan Başkanın, Sportif Direktör Cenk Ergün'e Kenedy'nin şartlarını öğrenmesi talimatı verdiği bildirildi.
Niasse'den Fenerbahçe resti!
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Van Persie'nin bitmeyen sakatlıklarının ardından Everton'da forma giyen Oumar Niasse'yi listeye aldılar.
Daha önce ülkemizde Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse, kulübü Everton'da gözden çıkartıldı, ancak Avrupa'da transferi dönemi resmen bitmesine rağmen hiçbir takımla da anlaşmadı. Niasse için tek çare Fenerbahçe. İngiliz ekibine rest çeken 27 yaşındaki golcü, "Türkiye'ye gitmek istiyorum" dedi
Galatasaray'da Volkan Şen için karar
Galatasaray, bonservisi elinde olan Volkan Şen'in transferiyle ilgili kararını verdi. Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı feshetme kararı alan ve Galatasaray'a gelmek adına menajeri aracılığıyla birçok kez haber gönderen Volkan Şen beklediği karşılığı bulamadı. Galatasaray'ın, henüz bir takımla anlaşamayan tecrübeli futbolcu ile kesinlikle ilgilenmediği ifade edildi.
Kartal'da Doria sürprizi
Beşiktaş yönetimi stoper mevkii için Vida'yı almak için artık geri sayıma geçerken, Fransız basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Marsilya sportif direktörü Andoni Zubizareta, önceki gün "Bazı oyuncularla henüz yolları ayıramadık. Türkiye bu oyuncular için bir destinasyon olabilir" açıklamasını yaptı. Foot Sur-7, İspanyol spor adamının önümüzdeki hafta satış için İstanbul'a geleceğini yazarken; TF1 kanalı ise Zubizareta'nın İstanbul'da Marsilya'da forma bulma şansı ortadan kalkan 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Doria'nın satışı için görüşmeler yapacağını, bu kulüplerden birinin de Beşiktaş olduğunu iddia etti.
Tranfser dönemi tamamlanmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Atletico Madrid forması giyen Gaitan'ın menajeri Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçerek "Atletico Gaitan'ı satmak istiyordu, Ama transfer sezonu bitti. Şimdi kiralamaya sıcak bakıyorlar" dedi.
Nicolas Blandi iddiası
Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların, San Lorenzo'da forma giyen forvet oyuncusu Nicolas Blandi ile ilgilendiği öne sürüldü.
Sözleşme fesih bedeli 15 milyon euro olan 27 yaşındaki Tangocu için Galatasaray'ın, transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar gişimlerini sürdüreceği iddia edildi.
Yeni Malatya Reyes'te ısrarcı
Kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Yeni Malatyaspor, temas halinde bulunduğu Jose Antonio Reyes transferinde ısrarcı tavrını koruyor.
Tecrübeli futbolcu ile fiyat konusunda el sıkışılmaya çalışılırken, Doğu temsilcisi, bu transferi bitirmeden bırakmayı düşünmüyor. Geçen sezon İspanyol ekibi Espanyol'da forma giyen ve 23 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki yıldızla fiyat pazarlıkları da son aşamada.
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