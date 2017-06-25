Futbol dünyasından Ramazan Bayramı mesajı

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in ellerini açıp dua ettiği fotoğrafı kullandığı mesajında, takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. 28 yaşındaki Mesut ise sosyal medya hesabından, "Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.