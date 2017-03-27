Eskişehir'de ilk Milli heyecan
0 | 0
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim kadroda genç futbolculara forma şansı verirken takım kaptanı Arda Turan'a kadroda yer vermedi. Turan'ın sağ kasığındaki problem nedeniyle takımda yer almadığı belirtildi. Terim, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Mehmet Topal, Cenk Tosun ve Olcan Şahan gibi futbolcuları yedek olarak kadroya aldı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.