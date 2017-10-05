Eskişehir'de büyük coşku

Özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde Milli Takım Çocuk Kulübü ile bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na ilgi gösterdi. "Evinize hoş geldiniz" yazılı bir pankartın açıldığı coşkulu karışlama sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolcular, otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.