EN ÇOK YABANCI OYNATAN 25 KULÜP

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında, hangi takımın muhtemel dakikaların yüzde kaçında yabancı, yüzde kaçında yerli oyuncu oynattığı araştırıldı. Aralarında 3 büyüklerinde olduğu 25 takım arasında zirvede tanıdık bir kulüp var...



İşte Avrupa'nın en çok yabancı oynatan 25 takımı...