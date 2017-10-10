GALERİ
EN ÇOK YABANCI OYNATAN 25 KULÜP
0 | 0
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında, hangi takımın muhtemel dakikaların yüzde kaçında yabancı, yüzde kaçında yerli oyuncu oynattığı araştırıldı. Aralarında 3 büyüklerinde olduğu 25 takım arasında zirvede tanıdık bir kulüp var...
İşte Avrupa'nın en çok yabancı oynatan 25 takımı...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.