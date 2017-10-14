Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı

Medipol Başakşehir, Alanyaspor karşısında yenik duruma düştüğü maçta Emre Belözoğlu ve Adebayor'un golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu ortaya koyduğu etkili futbolla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. İşte Emre için atılan dikkat çeken o tweetler: