Dünyanın en büyük 25 derbisi ve bilinmeyen hikayeleri

25. Steaua Bükreş - Dinamo Bükreş

Romanya'nın en başarılı ve en çok taraftarı bulunan ve "Romanya'nın Ezelî Derbisi" olarak bilinen Steaua Bükreş - Dinamo Bükreş derbisinin tarihi her iki külübün kurulduğu Romanya'nın komünist dönemine (1940'ların sonu) kadar uzanıyor.

Derbinin rakipleriyse 20 yılı aşkın bir süre Romanya Devlet Başkanlığı yapan Nikolay Çavuşesku'nun ve ordunun desteklediği Steaua ile polisin ve muhaliflerin desteklediği Dinamo.