Dünyada yabancı oyuncu kuralı

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun 'Türkiye'nin büyük kulüpleri sınırsız yabancıyla oynuyor. Bu da Milli Takım'ı etkiliyor.' açıklamaları sonrası başlayan yabancı sınırı kuralı tartışması alevlendi. "Yabancı oyuncu kısıtlaması Türk futbolunu geliştirir mi, geliştirmez mi? Yabancı oyuncu oynatma serbestliği Türk futboluna zarar mı veriyor?" soruları kafaları kurcalıyor. Bu sorulara net bir yanıt olmasa da bizim için örnek oluşturabilecek diğer ülkelerin uyguladığı kurallara bakalım. İşte Avrupa'nın diğer büyük liglerindeki yabancı kuralı ve bu ülkelerin Avrupa ve Dünya Şampiyonları'ndaki başarıları...