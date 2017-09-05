Dünyada yabancı oyuncu kuralı
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun 'Türkiye'nin büyük kulüpleri sınırsız yabancıyla oynuyor. Bu da Milli Takım'ı etkiliyor.' açıklamaları sonrası başlayan yabancı sınırı kuralı tartışması alevlendi. "Yabancı oyuncu kısıtlaması Türk futbolunu geliştirir mi, geliştirmez mi? Yabancı oyuncu oynatma serbestliği Türk futboluna zarar mı veriyor?" soruları kafaları kurcalıyor. Bu sorulara net bir yanıt olmasa da bizim için örnek oluşturabilecek diğer ülkelerin uyguladığı kurallara bakalım. İşte Avrupa'nın diğer büyük liglerindeki yabancı kuralı ve bu ülkelerin Avrupa ve Dünya Şampiyonları'ndaki başarıları...
İNGİLTERE
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok (Şartlı)
Kadroda bulundurulabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Yabancı oyuncuların, milli takımlarında oynama sayıları
FIFA sıralaması: 13
2010 Dünya Kupası: Son 16
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
İSPANYA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 3 oyuncu
FIFA sıralaması: 8
2010 Dünya Kupası: Şampiyon
2012 Avrupa Şampiyonası: Şampiyon
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Son 16
ALMANYA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Kadroda en az 12 Almanya pasaportlu, 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulundurulması
FIFA sıralaması: 2
2010 Dünya Kupası: Üçüncülük
2012 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
2014 Dünya Kupası: Şampiyon
2016 Avrupa Şampiyonası: Yarı final
İTALYA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu olmayan 5 futbolcu
FIFA sıralaması: 12
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
2014 Dünya Kupası: Grup üçüncüsü
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
FRANSA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Avrupa Birliği pasaportu bulunmayan 4 futbolcu
FIFA sıralaması: 10
2010 Dünya Kupası: Grup sonuncusu
2012 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: İkincilik
HOLLANDA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: 18,19 ve 20 yaşındaki futbolcular için asgari maaş
FIFA sıralaması: 36
2010 Dünya Kupası: İkincilik
2012 Avrupa Şampiyonası: Grup sonuncusu
2014 Dünya Kupası: Üçüncülük
2016 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
BELÇİKA
Yabancı oyuncu sınırlaması: Yok
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız (Şartlı)
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: Sınırsız
Şart: Altyapıdan yetişen en az 6 oyuncu bulundurulması
FIFA sıralaması: 5
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Çeyrek final
2016 Avrupa Şampiyonası: Çeyrek final
TÜRKİYE
Yabancı oyuncu sınırlaması: Var
Kadroda bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı: 14
Sahaya çıkabilecek yabancı oyuncu sayısı: 11
Şart: Kadroda 2'si altyapıdan 4'ü Türkiye'de yetişen 14 yerli oyuncu bulundurulması. Ayrıca bir Türk kaleci bulundurma zorunluluğu.
FIFA sıralaması: 39
2010 Dünya Kupası: Katılamadı
2012 Avrupa Şampiyonası: Katılamadı
2014 Dünya Kupası: Katılamadı
2016 Avrupa Şampiyonası: Grup üçüncüsü
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