Dünya Kupası şansını zora soktuk!
OFSAYT VE AUT İTİRAZLARI
Ukrayna'nın ilk yarıda attığı 2 golde de ay yıldızlı oyuncular hakeme itirazda bulundu. Ay yıldızlı futbolcular, ev sahibi takımın Yarmolenko ile bulduğu ilk gol öncesinde ofsayt pozisyonunda bulunduğu yönünde itiraz etti. Milli futbolcular, Yarmolenko'nun ikinci golü öncesinde de pası veren Konoplyanka'nın topu auta çıktıktan sonra pasını attığını savundu.
LUCESCU'DAN TÜNELDE HAKEME TEPKİ
Lucescu, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından maçın İspanyol hakemlerini çıkış tünelinin önünde bekledi. Deneyimli teknik adam, maçın İspanyol hakemi David Fernandez Borbalan'a verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterdi. Lucescu'nun tepkisi soyunma odasına giderken de devam etti.
LUCESCU'NUN HAMLELERİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ikinci yarısında, 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. İlk hamlesini 60. dakikada yapan Lucescu, Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna sürdü. Sekiz dakika sonra ise Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Lucescu, son değişikliğini ise zorunlu olarak yaptı. 71. dakikada Besedin ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanan ve sedye ile oyun dışında kalan Serdar Aziz'in yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.
LUCESCU İLE SERİ BOZULDU
A Milli Futbol Takımı'nın 5 maçlık yenilmezlik serisi Ukrayna karşısında sona erdi. Son yenilgiyi 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında yaşayan milliler, o tarihten sonra yaptığı 2'si özel, 3'ü resmi toplam 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Son 5 maçta kalesinde 2 gol gören ay yıldızlı ekip, Ukrayna'nın 2 golüne engel olamadı.
UKRAYNA'YA KARŞI 2. YENİLGİ
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynadığı 8 maçta ikinci yenilgisini aldı. Daha önce rakibiyle 4'ü özel, 3'ü resmi olmak üzere 7 kez karşı karşıya gelen ve bir kez kaybeden Türkiye, deplasmanda aldığı bu yenilgiyle rakibi karşısında sahadan ikinci kez mağlup ayrıldı. Rakibi karşısında 4 galibiyeti bulunan, ay yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde 9 gol gördü.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.