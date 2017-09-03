Dünya Kupası şansını zora soktuk!

LUCESCU'NUN HAMLELERİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ikinci yarısında, 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. İlk hamlesini 60. dakikada yapan Lucescu, Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna sürdü. Sekiz dakika sonra ise Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Lucescu, son değişikliğini ise zorunlu olarak yaptı. 71. dakikada Besedin ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlanan ve sedye ile oyun dışında kalan Serdar Aziz'in yerine Çağlar Söyüncü oyuna girdi.