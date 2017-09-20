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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Dev derbiyi kim yönetecek?

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    Dev derbiyi kim yönetecek?

    Cüneyt Çakır

    Sadece ülkemizde değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren tecrübeli orta hakemin adı sık sık derbilerle anılıyor. Dev Derbide görev yapma ihtimali en yüksek hakemlerden olan Çakır bu sene Süper Lig'de toplamda 3 maçta görev yaptı. Beşiktaş'ın bir maçında düdük çalan Çakır yönetiminde Kara Kartal evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

    Tecrübeli hakem 5 derbide düdük çalarken bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet aldı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş ise sahadan galip ayrılamadı.

    Fenerbahçe Çakır yönetiminde 35 maçta; 21 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 68 kez sarı 5 kez kırmızı kart gördü.

    Beşiktaş 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlikle sahadan ayrılırken 11 kez mağlup oldu. Toplam 94 sarı, 7 kırmızı kart gördü.

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