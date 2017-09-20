Dev derbiyi kim yönetecek?

Bülent Yıldırım



Süper Lig'in üst düzey hakemlerinden Bülent Yıldırım bu sezon 3 maçta sahadaydı. Bu sezon iki takımında maçlarında görev almayan Yıldırım derbide görev alması muhtemel hakemler arasında. Yıldırım, 2 kez Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında görev yaptı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 1 galibiyet alırken 1 maç da berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe, Yıldırım yönetiminde toplam 50 maça çıkarken 33 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 121 sarı, 4 kırmızı kart gördü.



Siyah-beyazlılar ise 36 maçta; 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrılan taraf oldu. 80 kez sarı, 5 kez de kırmızı kart gördü.