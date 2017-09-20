Dev derbiyi kim yönetecek?
Ali Palabıyık
Genç hakem bu sezon Süper Lig'de 3 maçı yönetti. Palabıyık'ın görev aldığı maçlarda Fenerbahçe, Trabzonspor ile yenişemezken Beşiktaş zorlu Karabük deplasmanından 3 puanla döndü.
Ali Palabıyık, Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında toplamda 3 kez görev aldı. 2'sinde gülen taraf Fenerbahçe olurken, Beşiktaş sahadan 1 kez galip ayrıldı.
Palabıyık Fenerbahçe'nin 17 maçını yönetti ; Sarı-lacivertliler toplamda 9 galibiyet 5 beraberlik 3 mağlubiyet alırken 49 sarı ve 5 kırmızı kart gördü.
Siyah beyazlılar ise Palabıyık yönetiminde 14 maçta; 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Fırat Aydınus
Tecrübeli hakem bu sezon toplam 3 maçta görev yaptı. Ligde Beşiktaş maçı yönetmeyen Aydınus gözetiminde Fenerbahçe ligde Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Aydınus bu sezon Beşiktaş-Konyaspor Türkcell Süper Kupa Final maçında da sahadaydı.
12 kez Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında görev yapan Aydınus yönetiminde Fenerbahçe 6, Beşiktaş 4 kez galip geldi. Devler 2 kez puanları paylaştı.
Fırat Aydınus toplamda 50 kez Fenerbahçe maçı yönetti. Sarı-lacivertliler 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Toplamda 110 sarı, 13 kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlılar ise 32 maçta; 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrılırken 73 sarı, 5 kırmızı kart gördü.
Bülent Yıldırım
Süper Lig'in üst düzey hakemlerinden Bülent Yıldırım bu sezon 3 maçta sahadaydı. Bu sezon iki takımında maçlarında görev almayan Yıldırım derbide görev alması muhtemel hakemler arasında. Yıldırım, 2 kez Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında görev yaptı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 1 galibiyet alırken 1 maç da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, Yıldırım yönetiminde toplam 50 maça çıkarken 33 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 121 sarı, 4 kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlılar ise 36 maçta; 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrılan taraf oldu. 80 kez sarı, 5 kez de kırmızı kart gördü.
Cüneyt Çakır
Sadece ülkemizde değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren tecrübeli orta hakemin adı sık sık derbilerle anılıyor. Dev Derbide görev yapma ihtimali en yüksek hakemlerden olan Çakır bu sene Süper Lig'de toplamda 3 maçta görev yaptı. Beşiktaş'ın bir maçında düdük çalan Çakır yönetiminde Kara Kartal evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Tecrübeli hakem 5 derbide düdük çalarken bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet aldı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş ise sahadan galip ayrılamadı.
Fenerbahçe Çakır yönetiminde 35 maçta; 21 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 68 kez sarı 5 kez kırmızı kart gördü.
Beşiktaş 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlikle sahadan ayrılırken 11 kez mağlup oldu. Toplam 94 sarı, 7 kırmızı kart gördü.
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