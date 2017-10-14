Cüneyt Çakır'dan tepki: "İlla ki düdük mü asmalı?"

Dünyanın en önemli hakem hocalarıyla çalışma şansına sahip olduklarını dile getiren Cüneyt Çakır, ligin 19. takımı olabileceklerini dile getirdi.Jaap Uilenberg ile uzun yıllar beraber olduklarını, kendisinin Türk hakemliğinde devrim yaşatmış bir kişi olduğunu dile getiren FIFA hakemimiz, "Şimdi ise Roberto Rosetti gibi dünya hakemliğinde önemli bir yeri olan dev bir isimle ve çok değerli ekip arkadaşlarıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Onların da bize ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bu seviyede eğitim ve seminerler çok az ülkede var. Bize düşen de bunların karşılığını vermek. Tüm hakem arkadaşlarımın bu bilinçte olduğunu biliyorum. Bize sunulan imkanların ve güvenin çok doğru değerlendirmeliyiz" dedi.