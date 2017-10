Cüneyt Çakır'dan tepki: "İlla ki düdük mü asmalı?"

'Yoğun baskı var'

Sporun doğasında hatalar, performans düşüklükleri, karşılanmayan beklentiler var. Hayatın her alanında bu var. Hepimiz birbirimize saygı duymalıyız. Herkes emek veriyor. Özenli olmalıyız. Örnek olmalıyız. Belki farkında olmayanlar vardır diye hatırlatmakta fayda görüyorum. Futbol camiasının içerisindeki önemli isimlerin söyledikleri her kelime her cümle binler, yüz binler tarafından takip ediliyor. Doğruyu ya da yanlışı söylenen o sözler olarak değerlendiren kitleler var. Her zaman pozitif bir dil kullanmalıyız.