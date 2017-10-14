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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Cüneyt Çakır'dan tepki: "İlla ki düdük mü asmalı?"

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    Cüneyt Çakır'dan tepki: "İlla ki düdük mü asmalı?"

    'Ekip önemli'

    Çalışma koşullarını da anlatan Çakır, şöyle devam etti:

    "Bir defa ekip çok önemli. Ben yıllardır Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikteyim. Başarı varsa tüm ekibindir. Birbirimizi çok iyi tanıyor ve anlaşıyoruz. Ayrıca Süper Lig kadrosunda bulunan hakem arkadaşlarımızla birlikte her hafta Riva'da toplanıp antrenman yapmak, maç görüntülerini izleyip eğitim almanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz birlikte olduğumuz sürece tam bir takım olma şansını, ligin 19. takımı olma şansını yakalayabiliriz. Hepimizin birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bugüne kadar bunun yararını çok gördük. Zaten MHK başkanımız Yusuf Namoğlu'nun da bu konuda önemli projeleri olduğunu biliyorum. Umarım en kisa zamanda hayata geçiririz."

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