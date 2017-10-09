Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden Ampute Milli Takımı'na destek mesajı paylaştı.

Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı müsabakayı takip eden yıldız oyuncu sevinme anından bir fotoğrafını takipçilerine aktararak, "Gol, haydi Türkiyem" yazılı bir paylaşımda bulundu.