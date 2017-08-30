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A Milli Takım'ın Ukrayna karşısında ilk 11'i sizce nasıl olmalı?
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Rumen Teknik Adam Lucescu'nun aday kadroyu açıklamasından sonra en çok merak edilen konulardan biri olan A Milli Takım'ın Ukrayna karşısında hangi 11'le çıkacağı oldu.
Peki davet edilen aday kadroya bağlı olarak A Milli Takım Ukrayna ve Hırvatistan karşısında nasıl bir 11'le sahaya çıkabilir? İşte olasılıklar...
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