A Milli Takım'ın Ukrayna karşısında ilk 11'i sizce nasıl olmalı?

Rumen Teknik Adam Lucescu'nun aday kadroyu açıklamasından sonra en çok merak edilen konulardan biri olan A Milli Takım'ın Ukrayna karşısında hangi 11'le çıkacağı oldu.

Peki davet edilen aday kadroya bağlı olarak A Milli Takım Ukrayna ve Hırvatistan karşısında nasıl bir 11'le sahaya çıkabilir? İşte olasılıklar...