Yazarlardan Fenerbahçe yorumu

Ömer Üründül - Sabah



F.Bahçe Başkent'te kazandığı 3 puanla en azından ağır bir krize girmekten şimdilik kurtuldu. İlk devre atak bir futbol sergilendi. Ancak tempo yüksek değildi. Rakibin aldığı ekstra tedbirlerle Valbuena da alışılmış aksiyonlarını kullanma fırsatı bulamayınca pozisyon sıkıntısı çekiliyordu.

Gençlerbirliği ise takım halinde topun arkasına geçip alan daraltıyor, ani çıkışlarla kontratak şanslarını değerlendirmek istiyordu. Ana hedefleri yorgun F.Bahçe karşısında 60 dakika oyunu tutabilmekti. F.Bahçe devre ortasında Halil İbrahim'in usta bir santrfor kafa vuruşuyla kendi kalesine attığı golle kritik bir anda skor avantajı yakaladı. Bu gol takım için riski azaltmak ve gerektiğinde kontrollü anlayışı uygulamak için elverişli ortamı yaratmıştı. Ama seyrek Gençlerbirliği ataklarına S.O.S veren defans bloğunda deneyimli stoper Skrtel çok gereksiz bir penaltıya neden oldu. Skora denge gelince işler çok zora girmişti.

İkinci devre risk alacak ve oyundan düşecek F.Bahçe için önemli bir tehdit olan sprinter Rantie kırmızı kart görünce hem Aykut Kocaman hem de Fenerbahçeli futbolcular bir oh çektiler.

Doğal olarak ikinci yarı Fenerbahçe oyunu karşı alana tamamen yıktı. Gene de yoğun baskıda pozisyon zenginliği yoktu.

Ama güzel bir organizasyonda Isla'nın etkili, kavisli ortasında Ozan takımını öne geçirdi. Fenerbahçe'nin golü bulduktan sonra artık geriyi de açan G.Birliği karş-ı sında yine çok rahat maçı bitirememesi, saha içi rahatsızlıklarının yeni bir göstergesiydi.

Giuliano yetenekli, iyi bir futbolcu ama hem fizik olarak hazır değil hem de uyum için zamana ihtiyacı var. Ben takımda en değişik artı olarak Soldado'yu gördüm. Tabii ki fizik olarak eksiği çok ama hiç olmazsa nokta santrfor özellikleriyle sırtı dönük, topla rakip arasına girerek yaptığı varyasyonlarla birçok hücum girişiminin şekillenmesini sağladı. Her anda da gole yakın bir santrfor. Eğer Aykut Kocaman bitmiş Van Persie takıntısından kurtulup Vardar karşısında maça Soldado ile başlasaydı Fenerbahçe turu geçerdi. Soldado'yu 60'ta oyuna aldığında zaten takım fizik olarak oyundan düşmüştü.

Hakem Ümit Öztürk'ün Fenerbahçe aleyhine verdiği penaltı kararı çok doğruydu.

Rantie'nin Hasan Ali'ye yaptığı hareketin şiddet derecesini ben her taraftan yapılan çekimde anlayamadım. 4. hakem nasıl tespit etti, doğrusu merak ediyorum! Murat Duruer'in ikinci sarı kartı çok doğru ama 60. dakikada 10 kişilik takım bir duran top kullanırken 'gecikiyorsun' diye sarı göstermek çok yanlış.