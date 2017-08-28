Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
Zeki Uzundurukan - Fotomaç
Fenerbahçe'ye bu futbol yetmez!
Birbirinden ilginç kırılma anlarının olduğu bir maç izledik başkentte. Bir sol bek oyuncusu olan Halil İbrahim, dün Fenerbahçe'ye karşı stoper mevkiinde oynadı.
Aynı Halil İbrahim, Valbuena'nın ceza sahasına kestiği topu güzel bir kafa vuruşu ile kendi kalesine gönderdi. Futbol hatalar oyunu elbette. Ama Süper Lig'de oynayan bir oyuncu; net gördüğü ve yaklaşık 30 metreden üzerine doğru gelen bir topu nasıl bu kadar kolay bir şekilde kendi kalesine doğru nişanlar?
Nasıl bir pozisyon almaktır bu Halil İbrahim!
Motivasyon eksikliği, beceriksizlik, oynadığı mevkiyi yadırgama diyebilirsiniz buna...
İlk yarıda iki takım da açık bir futbolu tercih edince orta alanlar çok çabuk geçildi.
Ama ilk 25 dakikada iki takımın 2'şer şutu vardı ama kaleyi bulan şutlar değildi bunlar.
Yeni transferlerden Giuliano ve Soldado yavaş yavaş takıma alışıyor. Dün bunu gözlemledik. Özellikle Soldado, etkili kafa vuruşları yapıyor ama biraz şanssız. Vardar Teknik Direktörü Janevski'nin Fenerbahçe ile ilgili ders niteliğindeki "Fenerbahçe hep yatay oynuyor, hiç dikine oynamıyor" tespiti, Aykut Kocaman'ın kulağına küpe olmuş gibi... Çünkü dün Fenerbahçe, Aykut Kocaman'lı diğer maçlara oranla dikine bir oyun oynamaya çalıştı.
Özellikle sağ kanadı İsla ve Dirar ile iyi kullandı Fenerbahçe. Buradan etkili ataklar geliştirdi. Sol kanat ise hiç çalışmadı.
Bütün atakların merkezinde yine Valbuena vardı.
İk yarıdaki kırılma anlarından biri de Skrtel'in hava topu mücadelesinde ceza sahasında Ahmet İlhan'a kontrolsüz şarjıydı. Hakem Ümit Öztürk penaltı verdi bu pozisyonda. Bu tarz pozisyonları çoğu maçta hakemler es geçip, penaltıyı vermiyorlar. Ama dünkü hakem verdi.
Üçüncü kırılma anında ise orta alanda Tokelo Rantie ile Hasan Ali mücadelesinde Hasan, Gençlerbirliği'nin en etkili silahını tutup yere indirdi. Çok sinirlenen Rantie ise Hasan Ali'ye yerde yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
Zeki Uzundurukan - Fotomaç
Hakem cesur kararlar verdi
Hakem Ümit Öztürk, penaltı pozisyonunda da Rantie'nin kırmızı kartında da çok cesur davrandı.
Gençlerbirliği, 10 kişi kaldıktan sonra forvetsiz oynamaya başladı ve ilk yarıdaki açık oyunu; savunma ağırlıklı bir anlayışa dönüştü.
Aykut Kocaman, ikinci yarıya Dirar'ın yerine Aatıf'ı alarak oyuna başladı. Rakip 10 kişi olduğu için doğru bir hamleydi bu.
Aatıf, Fenerbahçe'nin üçüncü bölgede daha fazla görünmesinde önemli rol oynadı. Etkili şutlar attı, ara pasları verdi, takımını hızlı hücuma çıkardı, Valbuena'nın üzerindeki ağır yükü aldı.
Ümit Özat, 10 kişi kalan takımını 2. yarıda kenardan iyi yönetti. Başkent ekibi 9 kişi kaldıktan sonra ise tamamen pes etti. Futbol böyle enteresan bir oyun işte! Beğenmediğiniz, gitsin dediğiniz bir oyuncu, gün gelir baştacınız olur.
Son haftalarda Fenerbahçe taraftarının en çok eleştirdiği, 'kilosu var, kebapçıya gitsin' vs. dedikleri Ozan Tufan, başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren ve galibiyeti getiren golü attı.
İlk yarıda isabetli şutu olmayan Fenerbahçe, rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi.
Bir kişi fazla oyuncu ile mücadele etmenin avantajı ve kadro kalitesi birleşti;
3 puan Fenerbahçe'nin oldu.
Fenerbahçe dün kazanarak adeta komadan çıktı! Ancak bu futbol, şampiyonluk için Fenerbahçe'ye yetmez!
Milli maç arası Fenerbahçe'ye ve Aykut Kocaman'a ilaç gibi geldi.
Aykut hoca, Fenerbahçe'nin aksayan yönlerine daha fazla kafa yormak ve eksilerini artıya çevirmek için iyi bir zaman kazanmış oldu!
Emre Bol - Fotomaç
Güven transferi
Fenerbahçe'nin sol açığı Valbuena iyi, beki Hasan Ali kötü! Diğer kanatta ise İsla iyi, Dirar kötü!
Yani iki kanat da yarım çalışıyor aslında...
Aykut Kocaman'ın kanat orgazisyonlarını bir türlü yaptıramamasının esas nedeni bu. Aksak kanatlarla bu kadar pozisyona girip, girdiğinden fazlasını veriyorsun! Dirar'ı hazırlık maçlarında çok beğenmiştim.
Lakin iş ciddiye binip, resmi karşılaşmalar oynanmaya başlandığında bir tek iyi oynadığı maçı göremedim.
Bu da onun yerinde bir transfer olmadığını gösteriyor. Esas merak ettiğim konu, Aykut hocanın haftalardır bu kadar kötü oynayan bir futbolcuya neden tahammül ettiği! Oysa elinde Aatıf gibi alternatifi de var. Giuliano topla oynamanın en zor olduğu 3. bölgede yüzde 95 olumlu pas istatistiği yakaladı. Bu ne demek biliyor musunuz?
Rakip savunmanın en çok presle oynadığı bölgede, bu oranı yakalaması onun faydalı olacağının net bir göstergesi.
Son zamanların en çok eleştirilen ismi Ozan maça, "Kebapçıya Ozan Tufan" tezahüratlarıyla başlayıp, golle bitirdi!
Geriye yaslandılar
Gol atmasına onun adına sevindim ancak gol pozisyonunda ayağına yarım saatte kaldırmasına çok güldüm! Artık insanlar seni kilolarınla değil, oynadığın futbolla konuşsun Ozan! Bak büyük ihtimalle Josef ile yollar ayrılacak. Bu senin için büyük bir şans, iyi değerlendir. Fenerbahçeli oyuncuların iyi antrenman yapmalarından çok, iyi bir psikoloğa ihtiyaçları var.
Baskıları kaldıramayan bir takım oldu sarı- lacivertliler. 2. golü bulduktan sonra 10 kişi kalmış rakip karşısında gereksiz paniğe kapıldılar. Hem geriye yaslandılar hem de doğru düzgün pas yapamadılar.
"Ya kaybedersek" korkusu oturmuş hepsinin yüreğine... Bundan kurtulmanın tek yolu seri galibiyetler almaktan geçiyor.
Transfer elbette gerekli ama şu aşamada "güven transferi" daha da önemli. Transferi parayla yaparsın ancak güveni milyon dolarlar versen alamazsın!
Milli takım arası Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek. Oynanan futbol keyif vermese de sezonun ilk galibiyeti kara bulutların dağılması açısından önemliydi.
Aykut Kocaman'ın bu arayı çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Taraftarın çok fazla sabrı kalmadı hoca!...
Gürkan Kubilay - Fotomaç
Psişik travma ve antibiyotikli sonuç
Diğer maçlarına oranla daha önde ve öne oynamaya niyetli başladı Fenerbahçe.
İlk geldiğinde de "Lens ile asla kıyaslanamaz" diye yazdığım Dirar yine çok kötü idi. Soldado ise , Persie'nin çok ötesinde iştahlı idi.
İlk 15 dakikada en önemli fark, hücumcuları sürekli yer değiştiren ve dikine pas, verkaç silahlarını kullanan Fenerbahçe idi. İyi başlangıçlara rağmen, ilk golü yeme sıkıntısı olan takım, Valbuena'nın öldürücü kesme ortasında hilkat garibesi de olsa bir gol buldu.
Rantie kaderi belirledi
Fenerbahçe'nin bu seneki en büyük sıkıntısı, tam ritm bulacakken yediği goller oluyordu. Penaltı olmasını anlamadığım pozisyon bunun devamı idi.
Hızlı oyuncu olmanın faydasını görecekken aptalca hareketle kendini attıran Rantie, kaderi belirliyordu.
Giuliano tam 10 numara gibi oynamıyor, arkadaşları da ona 10 numara muamelesi yapmıyordu.
Ama, Giuliano'nun ceza alanına sürpriz koşuları ve duvar olmayı iyi beceren Soldado'nun istekli hali takımı daha hücum sevdalısı gösteriyordu. Gerçi, sevdalı olmak hücum etmek demek değildi, nitekim ilk yarı kaleyi tutan tek şutları yoktu.
Kocaman doğru ve hızlı bir refleks ile, Hasan Ali ve Dirar'ı, İsmail ve iyi oynayacak olan Aatıf ile değiştirerek başladı ikinci yarıya.
Beceri eksikliği sürüyor
Eksik rakibe bol orta yapılarak rakip yıpratılacağına, ilk dakikalarda yine yana ve geriye paslar yapıldı.
Ama sonra Valbuena, İsla'nın 2'li ve de dikine oynama becerisi, Vardar maçında atmasını beklediğim Ozan'a golü bu maçta attırdı. Ozan atarken ceza alanında kalabalık olmanın faydasını da gördü takım.
Fenerbahçe'nin sorunu, gol atmak için yapılması gerekenleri çok kısa süreli ve çok nadir yapabilmesi idi. Beceri eksikliği, diğer maçlara göre azalsa da devam ediyordu.
Gol sonrası koruma içgüdüsü devreye girdi. Anlaşılabilir bir duygu oluyordu. Pisi pisine kaçan maçları hatırlıyordu takım. Ama 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ne bile kısa sürede korkarak oynamak travmanın ötesinde bir korku idi.
Yine de zorlu Ankara deplasmanı, takıma antibiotikli bir sonuç getiriyordu.
Erman Toroğlu - Fotomaç
Fener'de ışık yok!
Fenerbahçe'de kimi oynatsan bir dert... Takımda şu anda formda oyuncu sayısı çok az. Belli bir oturmuş futbol anlayışı da yok. Mehmet Topal'ı stoper oynatırsan kendi kalene bomba. İyi durumda değil. Mehmet Topal mı Souza mı desen, duygusallığa hiç gerek yok ben Souza'yı tercih ederim.
Valbuena top istemiyor. En fazla boşa çıkan oyuncu o. En fazla gayret edip açığa çıktığı için ona atıyorlar.
Cennetlik canını cehenneme sokuyor.
Halbuki F.Bahçe'de 4-5 oyuncunun boşa çıkması lazım. Sen en iyisine atacaksın.
F.Bahçe'de en iyisi yok. Mecburen ona atıyorlar. Diğerleri saklanıyor.
Erman Toroğlu - Fotomaç
Hâlâ tedirginsen ayıp
Fenerbahçe'de Aatıf girse ne olur, girmese ne olur. Kabul etmek gerekir ki Fenerbahçe iyi görüntü vermiyor.
Hikayeyi bırakın. Fenerbahçe takım olma yolunda değil. O ışığı göremiyorum.
10 kişi kalan Gençlerbirliği'ne karşı Fenerbahçe hâlâ tedirginse ayıp ya. Fenerbahçe'nin böyle yakalamışken rakibe fark atması lazım. Bu Fenerbahçe, bu Gençlerbirliği'ni rahat rahat yenemiyorsa kendilerini Boğaz Köprüsü'nden aşağı atsınlar zaten. Sen rakipten 1 kişi fazla oynuyorsun, hâlâ rakip kaleye korkarak gidiyorsun.
Sonuçta Fenerbahçe, 10 kişilik hatta sonlara doğru 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ni yenmeyi başardı. Ama daha iyi, daha dişli rakiplere karşı zorlanmaya devam ederler. Bu futbollarını bayağı geliştirmeleri gerekiyor.
GENÇLER KÜME DÜŞER
Bu sezon ne sezonu? İlhan Cavcav Sezonu... Gençlerbirliği'nin merhum efsane başkanının adını 2017-2018 sezonuyla yaşayacak. Gençlerbirliği yöneticileri, kendileri için böyle önemli bir sezonda kötü bir kadro kurmuşlar. İlhan Cavcav'ın takımı Gençlerbirliği, böyle giderse adının verildiği sezonunda küme düşer.
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Ertem Şener - Fotomaç
Günü kurtardılar
Öylesine acıkmıştı ki F.Bahçe galibiyete hatta gole, gollere. Maç, 'Halil İbrahim Sofrası' bereketiyle başladı sarı-lacıvertliler için. G.Birliği defansı öyle bir masa kurmuş ki F.Bahçeli hücumculara, yemeğin neresinden başlayacaklarına şaşırdılar. İmdada Halil İbrahim yetişti. Gereksiz ve anlamsız bir hamlede bulundu ki top kendi ağlarına gitti.
Oyunda olmayan sakat van Perise, ilk 11'deki Soldado'yu kıskandıran bir gol oldu. Herkes 'işte F.Bahçe'nin aradığı forvet' yakıştırmalarını yaptı. Tamam bir defans oyuncusu kendi kalesine gol atar da böylesini çok az gördüm. Ümit Özat Çılgına döndü. Takımı 6-0 yenilse böyle tepki göstermezdi.
Buna rağmen panik vardı F.Bahçe'de.
Bu da sıkıntıya sebep oldu. Dakikalar ilerledikçe G.Birliği toparlandı. Bireysel defans hataları arka arkaya geldi sarı-lacıvertlilerde.
Neudstater-Skrtel ikilisi olmuyor. Doku uyuşmazlığı var bu iki futbolcu arasında. Komik bir penaltı kararı sonrasında skor 1-1'e geldi. Fenerbahçe çok dağınık bir takım. Kim n'aptığını bilmiyor bir kaç oyuncu dışında. Giuliano'yu ekranda bir kez görmedim ilk yarıda. Alper Potuk'suz F.Bahçe olmaz.
Böylesine maçlarda hiç olmaz. Mehmet Topal'ın oyun şekli artık dünyada kabul görmüyor. Bunu Topal'a anlatmalı biri.
N'diaye, Atiba gibi olmalı. Mehmet Topal'ın mevkiinde görev alan bir futbolcu durarak top oynayamaz!
Ertem Şener - Fotomaç
F.Bahçe'ye çok şey lazım
Gençlerbirliği toplama takım gibi.
Ümit Hoca ne yapsın? ilk yarıda 10 kişi kalan G.Birliği takımının eksik kaldığı hiç belli olmadı. F.Bahçe buna karşı hiç hamle yapmadı. Aykut Kocaman kenarda durdu.
Futbol satranç gibidir. Bir sonraki hamleni değil iki, üç sonraki hamleni düşüneceksin F.Bahçe teknik direktörüysen.
Topal'ı çıkartıp neden Aatıf'ı almadı hemen? Alacak başka adamı yok gerçi de.
F.Bahçe ışık vermiyor. F.Bahçe takım olamıyor. F.Bahçe hafta kurtarır ama sezonu kurtaramaz. F.Bahçe'ye sadece stoper ve golcü değil, ortasaha, sağ-sol bek, ön libero her şey lazım. Çok şey lazım.
Yine sadece Valbuena vardı. Her yerde o vardı. Top istedi, top aldı, top dağıttı.
Yarın bir gün kaleye de o geçerse şaşırmayın.
Onu da yapamaz yeteneksizliğinden değil boyundan! Boysuzluğundan. İlk yarıda F.Bahçe'nin kaleyi tutan şutu yoktu.
İsmail, Salih, Oğuz, Muhammed Samed, Ahmet Han, Şener. F.Bahçe'nin yedeklerine bakın. Rakip 10 kişi kalmış ama Fener skoru 4-5 yapar demedi kimse, diyemedi!
Dedirtemedi bunu ne kenardakiler, ne sahadakiler Fenerbahçe'de.
Skor yanıltmasın. En kötü oynayan takımlardan biri F.Bahçe. Başakşehir maçı çok tehlikeli olacak Aykut Kocaman ve öğrencileri için. Ve söz uçar yazı kalır; Bu futbolla Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamaz.
Giuliano'dan bir şey anlamadım.
Neymiş takıma ısınıyormuş. Nasri ayağının tozuyla golünü attı.
O nasıl ısındı?
Esas acı olan ne biliyor musunuz?
Ankara'da Gençlerbirliği- Fenerbahçe vardı ve tribünler bomboştu.
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Rıdvan Dilmen - Fotomaç
Bu galibiyet Fener'e yetmez
Beşiktaş, Galatasaray maçlarında hız var, Fenerbahçe'ninkilerde yok. Top dolaşmıyor, üretemiyorlar. Galatasaray seyircisi ışığı gördü, gidiyor. Bu galibiyet aldatmamalı, kötü oynayıp kazanabileceğin 3 maç olur ligde, bu da onlardan biridir bence. Yine de Fenerbahçe'nin puan kaybetmeye tahammülü olmadığı bir maçtı. Çok geniş, ofansif bir kadroyla da çıktı diyemeyiz Aykut Kocaman... Aatif'ı alıp Dirar'ın yerine daha yaratıcı bir oyuncu tercihi olarak kullandı. Problemi çözmek istedi, dolu dolu pozisyon bulamasa da çözdü ve kazandı.
Bu maçın deplasmanda olması tam tersine avantaj oldu Fenerbahçe için. Baskıdan kurtuldular.
Stres dolu bir maçtı. Hem öne geçiyorsunuz, kontrolsüz hareketten bir penaltıyla beraberliğe geliyor ama rakip eksiliyor.
Rıdvan Dilmen - Fotomaç
Gençlerbirliği'nde orta sahadan, atletik olmayan bir oyuncu atılsa çok önemli olmazdı. Forvet Rantie oyunun sonuna kadar bir tehdit unsuru olacaktı atılmasa... Rakibin en etkili ve bütün planını üzerine koyduğu oyuncusu atıldı. Ayrıca iki stoperi de geniş alanda sarı kart gördü Fenerbahçe'nin. Skrtel ile Neustadter birebir kaldıklarında sarı kart gördüler.
İkisinin defoları önde oynadıklarında, geniş alanda ortaya çıkıyor.
Ozan için bir paragraf açacağım. Ozan'a artık bir görev düşüyor. Öncelikle 3-4 kilo verecek. Magazine, özel hayatlarına dikkat edecek. Bir de Fenerbahçe taraftarı birkaç maç daha şans vermeli bence. Fenerbahçe seyircisi futbolu bilir. Bir el uzatılırsa verim alınabilir.
Gol atması önemliydi. Yarın idman yoksa bile çalışmalı, çalışmalı, çalışmalı... Herkes çağırıyor, oynatıyor seni. Artık top sende Ozan. Kişilikli bir oyun oynadı dün. Tekrar lige, takımına adapte olmalı.
Peki bu galibiyet ve oyun yeter mi, yetmez. Minimum 3-4 yeni yüz, gelecek oynayacak oyuncu lazım Fenerbahçe'ye. Ligdeki 3 maçta da iyi oynamadı. Her deplasmanda zorlanır bu Fenerbahçe kadrosu.
İYİ BİR FIRSAT GELDİ
Şimdi lige dönmek için çok önemli bir fırsat daha geldi Fenerbahçe'nin eline. Oldukça önemli bir Medipol Başakşehir maçı var. Maç eğer 1-1 bitseydi neler olacağını düşünmek, karşılaşmanın değerini ortaya koyar. 5-10 bin seyirci fark ettirir milli maç arasından sonra oynayacağı karşılaşmaya.
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Ömer Üründül - Sabah
F.Bahçe Başkent'te kazandığı 3 puanla en azından ağır bir krize girmekten şimdilik kurtuldu. İlk devre atak bir futbol sergilendi. Ancak tempo yüksek değildi. Rakibin aldığı ekstra tedbirlerle Valbuena da alışılmış aksiyonlarını kullanma fırsatı bulamayınca pozisyon sıkıntısı çekiliyordu.
Gençlerbirliği ise takım halinde topun arkasına geçip alan daraltıyor, ani çıkışlarla kontratak şanslarını değerlendirmek istiyordu. Ana hedefleri yorgun F.Bahçe karşısında 60 dakika oyunu tutabilmekti. F.Bahçe devre ortasında Halil İbrahim'in usta bir santrfor kafa vuruşuyla kendi kalesine attığı golle kritik bir anda skor avantajı yakaladı. Bu gol takım için riski azaltmak ve gerektiğinde kontrollü anlayışı uygulamak için elverişli ortamı yaratmıştı. Ama seyrek Gençlerbirliği ataklarına S.O.S veren defans bloğunda deneyimli stoper Skrtel çok gereksiz bir penaltıya neden oldu. Skora denge gelince işler çok zora girmişti.
İkinci devre risk alacak ve oyundan düşecek F.Bahçe için önemli bir tehdit olan sprinter Rantie kırmızı kart görünce hem Aykut Kocaman hem de Fenerbahçeli futbolcular bir oh çektiler.
Doğal olarak ikinci yarı Fenerbahçe oyunu karşı alana tamamen yıktı. Gene de yoğun baskıda pozisyon zenginliği yoktu.
Ama güzel bir organizasyonda Isla'nın etkili, kavisli ortasında Ozan takımını öne geçirdi. Fenerbahçe'nin golü bulduktan sonra artık geriyi de açan G.Birliği karş-ı sında yine çok rahat maçı bitirememesi, saha içi rahatsızlıklarının yeni bir göstergesiydi.
Giuliano yetenekli, iyi bir futbolcu ama hem fizik olarak hazır değil hem de uyum için zamana ihtiyacı var. Ben takımda en değişik artı olarak Soldado'yu gördüm. Tabii ki fizik olarak eksiği çok ama hiç olmazsa nokta santrfor özellikleriyle sırtı dönük, topla rakip arasına girerek yaptığı varyasyonlarla birçok hücum girişiminin şekillenmesini sağladı. Her anda da gole yakın bir santrfor. Eğer Aykut Kocaman bitmiş Van Persie takıntısından kurtulup Vardar karşısında maça Soldado ile başlasaydı Fenerbahçe turu geçerdi. Soldado'yu 60'ta oyuna aldığında zaten takım fizik olarak oyundan düşmüştü.
Hakem Ümit Öztürk'ün Fenerbahçe aleyhine verdiği penaltı kararı çok doğruydu.
Rantie'nin Hasan Ali'ye yaptığı hareketin şiddet derecesini ben her taraftan yapılan çekimde anlayamadım. 4. hakem nasıl tespit etti, doğrusu merak ediyorum! Murat Duruer'in ikinci sarı kartı çok doğru ama 60. dakikada 10 kişilik takım bir duran top kullanırken 'gecikiyorsun' diye sarı göstermek çok yanlış.
Gürcan Bilgiç - Sabah
Kayıp puanlar ve Vardar travması sonrasında, Ankara'daki finalin yükü, yarısı ilk defa bir arada oynayan bu grubun üstündeydi
Devre bittiğinde Fenerbahçe adına boşuna oynanmış bir dakikayı düşünüyorduk. Rakibin kendi kalesine attığı bir gol var, onda bile atağın etkisi tartışılır. Kanat organizasyonlarında yine sağ kanat tercihi ağır basmıştı ama buradan da etkili pas gelmedi. Giuliano'daki gözler, bir ekstra arıyor, ya da Soldado'dan santrafor lisansını alacak bir-iki pozisyonun peşine düşülmüştü. Oyuncu isimlerinin üstünden takımın sistemi veya oyun anlayışını biçimlendirenler, iliğine kadar öne oynamak isteyen oyuncu grubunun "Vay be" dedirtecek paslaşmasına bile hasret kalıp, sahaya bakıyordu.
Gençlerbirliği'nin penaltısı yanlış hakem yorumu. Kontrolsüz harekete sokmak için bir sürü kılıf uydurulacaktır. Eğer bu kapsamda değerlendirecekse, kontrolsüz hareket, bundan sonrasındaki değerlendirmelere de bakmak gerekir. Ancak Aykut Kocaman'a sorsanız; "Aleyhinize bir penaltı verilecek ama rakibiniz 45 dakika 10 kişi oynayacak. Kabul mü ?" deseler, tereddüt etmezdi bence. Basit hakem yorumuna, amatörce bir kırmızı kart. Gençlerbirliği'nin aklından hücum fikrini çıkartıp, kontrolü ve kararı tamamen Fenerbahçeli ayaklara bırakan gelişmeydi. Kalan sürede Ümit Özat'ın önünde bir Vardar örneği vardı ve Amerika'yı yeniden keşfetmeye kalkışmadı. Ön tarafı kalabalık tutup, faulsüz oynamaları için takımını uyardı. Seçeneksiz kalmak, takım ezberi olmayan Fenerbahçeli oyuncular için karanlıkta yürümekten farksızdı. Valbuena dışında sorumluk alacak oyuncu gerekiyordu. Kayıp puanlar ve Vardar travması sonrasında, Ankara'daki finalin yükü, yarısı ilk defa bir arada oynayan bu grubun üstündeydi. Kırılma anı çok eleştirilen Isla'nın ortasına, çok ıslıklanan Ozan Tufan'ın hamlesiyle gelen goldü. Yenildiği iki Vardar maçı da dahil olmak üzere resmi maçlardaki en kötü performansına sahip takım kazandı. Daha iyi olmak adına zaman ve moral kazandılar. Yani; ihtiyaç duydukları dinamiklerle, yaralarını onarabilecekler.
Ahmet Çakar - Sabah
Fenerbahçe kazandı ama her tarafıyla tel tel döküldü. Maalesef kazandığı bir maçtan sonra hiçbir oyuncusu, hiçbir şeyi, taktiği, oyun anlayışı hakkında olumlu bir şey söyleyemiyoruz. Sadece kazandılar ve milli ara öncesi kâğıt üzerinde 3 puanı aldılar.
Önce şunu söyleyelim, Neustadter ve Skrtel yan yana oynayamazlar. İçeridedışarıda oynadıkları her maçta rakip gol ve goller bulabilir. Orta saha üretmiyor, ileriyi desteklemiyor. Sadece Valbuena çabalıyor, o da kopuk kopuk oynuyor. Yaptığı umumiyetle soldan alıp çizgiden içeriye girip orta atmak. Eğer dün Gençlerbirliği'nin oyuncusu Halil İbrahim kendi kalesine kafayla golü atmasa Fenerbahçe'nin gol falan atacağı da yoktu. İki gol bulan Fenerbahçe'nin maç boyunca yakaladığı pozisyon sayısı 2, bilemediniz 3... Üstelik rakip bir devre 10 kişi, son 5-10 dakikada ise 9 kişi kaldı.
Skrtel, nasıl Liverpool'da oynadı, inanılır gibi değil. Şu anda en formsuz defans oyuncularından biri. Soldado belki iyi oyuncu ama fizik olarak çok eksik, bitik ve asla ne istediği topları alabiliyor ne de diğer arkadaşları ona yardımda bulunabiliyor.
'Giuliano yeni Alex olur mu?' dediler...
Belki çok erken ama onda da fazla bir şey göremedim.
Devre hakemin uydurma penaltısıyla berabere bitti, hemen ardından da Rantie oyundan atıldı.
Rantie'ye verilen kırmızı doğru.
Yerdeyken Hasan Ali'ye tokat attı.
İkinci yarı acı ve garip olan şey şu; Fenerbahçe gibi bir takım, 10 kişi oynayan Gençlerbirliği'ne asla hakimiyet kuramadı. Gol de bir anlık defans hatası.
Sağdan orta yapıldı, top kaleciyi ve herkesi geçti, Ozan da boş kaleye golü yaptı. İşte 90 dakikanın maalesef özeti bu.
Gelelim hakeme... Verdiği penaltı asla penaltı değil. Topa Ahmet İlhan vuruyor, daha sonra da Skrtel ile Ahmet İlhan kafa kafaya çarpışıyorlar. Böyle bir penaltı olmaz. Süper Lig'de böyle penaltılar çalan hakem de hakem olamaz. Ama gerek Rantie'ye gerekse Murat Duruer'e ikinci sarı karttan verdiği kırmızı kartlar doğru karar.
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