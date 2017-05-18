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    17 Mayıs 2017, Çarşamba
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    Volkan penaltıyı kaçırdı, sosyal medya sallandı!

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