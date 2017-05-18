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Volkan penaltıyı kaçırdı, sosyal medya sallandı!
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Medipol Başakşehir-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında finalisti penaltılar belirledi. Seri penaltı atışlarında sıra Volkan Demirel'e geldiğinde ilginç bir an yaşandı Volkan çok kötü bir penaltı atışı kullandı ve penaltıyı kaçırdı!
Bu penaltı vuruşunun ardından sosyal medyada Volkan Demirel yoğun şekilde eleştirildi.
İşte o yorumlar...
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