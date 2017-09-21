Unutulmaz F.Bahçe-Beşiktaş derbileri
BEŞİKTAŞ 2 - 4 FENERBAHÇE (2011)
20 Şubat 2011'de iki dev İnönü'de karşı karşıya. Golleri, kartları ve 3 gollük müthiş Alex de Souza performansıyla hafızalarda yer eden karşılaşmada Beşiktaş, 1-0'dan maçı çevirmiş ama Ferrari'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalmıştı. 90 dakika sonunda tabelada Fenerbahçe'nin deplasmandaki 4-2'lik zaferi vardı.
FENERBAHÇE 0 - 1 BEŞİKTAŞ (1996)
96'daki derbi, aslında son anlarına kadar pekte hafızalarda yer edecek bir maç değildi. Ancak son dakikalarda kazanılan frikikte topun başına geçen Sergen Yalçın, topa öyle vuruyordu ki hem Rüştü Reçber'i çaresiz bırakıyor hemde yıllar boyunca siyah-beyazlıların tezahüratlarına konu oluyordu.
BEŞİKTAŞ 0 - 1 FENERBAHÇE (2007)
2007'nin Mayıs ayında iki ezeli rakip İnönü'de kozlarını paylaşıyor. Tıklım tıklım dolu tribünler siyah-beyazlıların zirveye yürüyüşünü beklerken henüz 12. dakikada Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Mateja Kežman sahneye çıkıyor ve şık aşırtma golüyle sarı kanaryaya şampiyonluğun yolunu açıyordu.
FENERBAHÇE 1 - 5 BEŞİKTAŞ (1990)
90 yılının Ocak ayında yılın ilk derbisi Kadıköy'de oynanıyor. Önceki sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlarken çok iddialıydı ama ortaya kimsenin beklemediği bir skor çıkıyordu. Fenerbahçe'li Turan'ın sakatlanmasıyla maçı domine eden kara kartal, sahadan çok konuşulan 5-1'lik galibiyetle ayrılıyordu.
BEŞİKTAŞ 1 - 2 FENERBAHÇE (1993)
93 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ligde 3 yıldır yenilgi yüzü görmüyordu. İlk yarının son dakikalarında siyah-beyazlılar öne geçiyor ve Fenerbahçe'nin umutlarını iyice azaltıyordu. İkinci yarıya golle başlayan sarı kanaryalar karşılaşmanın son dakikalarında Uche'nin ayağından gelen golle Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 kazanıyor ve hasrete son veriyordu.
BEŞİKTAŞ 3 - 2 FENERBAHÇE (2013)
İnönü Stadı'ndaki son derbide sadece golleri ile değil temposuyla da hafızalarda yer eden maç. Beşiktaş'ın ikinci yarıda geriden gelip öne geçtiği karşılaşmada, Fenerbahçe Sow ile beraberliği yakalıyor ve galibiyet golü için bastırıyordu. Son dakikalarına 2-2'lik eşitlikle girilirken uzatmaların son saniyelerinde ani atakla Olcay'ın ayağından gelen Beşiktaş'ın galibiyet golü, İnönü'deki son derbide Fenerbahçe'lilere şok yaşatıyordu.
FENERBAHÇE 2 - 1 BEŞİKTAŞ (1989)
Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyonluğu kazandığı efsane sezonun beklide en kritik virajı. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyan sarı kanaryalar, maçın 15. dakikasında gelen Ali Gültiken'in şık golü ile geriye düşüyordu. Bu gole 8 dakika sonra Aykut ile cevap vererek önce eşitliği sağlayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra Hakan Tecimer'in ikinci yarıdaki golü ile galibiyete uzanıyordu.
FENERBAHÇE 2 - 2 BEŞİKTAŞ (1991)
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan sarı kanaryalar evinde Beşiktaş'ı ağırlıyordu. Perdeyi Şifo Mehmet'in golü ile açan Beşiktaş, Aykut Kocaman'ın gollerine engel olamıyor ve maçın son dakikalarına Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile giriliyordu. Maçın bitmesine dakikalar kala Şifo Mehmet'in vuruşunu Fenerbaçe'li Semih çizgiden çıkartıyor ve hakem Ahmet Çakar'ın santrayı gösteren düdüğü bir anda sahanın karışmasına neden oluyordu.
FENERBAHÇE 3 - 4 BEŞİKTAŞ (2005)
Fenerbahçe'li Tuncay ile Beşiktaş'lı kaleci Cordoba'nın mücadelesinde penaltı kararı veren hakem Bülent Timurlenk, ardından Kolombiya'lı kaleciyi oyundan atınca oyuncu değişiklik hakkı kalmayan siyah-beyazlılarda kaleye Pancu geçiyordu. Pancu, Alex'in penaltısında çaresiz kalsa da kalesinde başka gole izin vermiyor ve kara kartal Koray Avcı'nın uzaktan attığı şık golle nefes kesen mücadelenin 4-3 Beşiktaş lehine sonlanmasını sağlıyordu.
BİLİCA OLAYI
Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda çok ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Volkan Demirel kurtararak, rakibine beraberlik şansı tanımadı.
HÜKMEN GALİBİYETLER
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde iki karşılaşma hükmen sonuçlandı. Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Ancak Beşiktaşlı Mehmet Ekşi'nin çift sarı karta rağmen oynadığının anlaşılması üzerine Fenerbahçe karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı.Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı. İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında iseBeşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Ancak Fenerbahçe, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, sonradan Beşiktaş'ı da çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce, siyah-beyazlı takımın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi.
İKİ TAKIMDA DA GOL ATANLAR
Rekabetin 92 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde iki takım formasıyla da gol atma başarısına ulaştı. Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutçu, Mert Nobre, Tümer Metin ve Mamadou Niang, hem Beşiktaş hem deFenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.
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