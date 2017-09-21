Unutulmaz F.Bahçe-Beşiktaş derbileri

HÜKMEN GALİBİYETLER



Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde iki karşılaşma hükmen sonuçlandı. Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Ancak Beşiktaşlı Mehmet Ekşi'nin çift sarı karta rağmen oynadığının anlaşılması üzerine Fenerbahçe karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı.Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı. İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında iseBeşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Ancak Fenerbahçe, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, sonradan Beşiktaş'ı da çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce, siyah-beyazlı takımın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi.