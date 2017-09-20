Spor yazarları derbiyi analiz etti

GÜRCAN BİLGİÇ: Kim ev sahibi ise, o derbinin favorisidir. Bu maçın da galibiyete yakın takımı Fenerbahçe.

Geçen sene, pozisyonsuz biten maçı hatırlatayım. Şenol Hoca kalenin önüne otobüs çekti, Fikret Orman maç sonunda "Yenilmeden dönüyoruz" açıklamasını yaptı. Ve Beşiktaş, Kadıköy'e yine yenilgisiz geliyor.

Ezeli rakibinden ilk yenilgiyi almamayı yine isteyeceklerdir. Çünkü ligin boyu daha uzun ve mental olarak yıpranmak yerine, puan kaybetmeyi göze alıyorlar. Maç Fenerbahçe'nin kontrolünde geçer. Sonrasını sahadaki ustalar ve hatalar söyleyecek.