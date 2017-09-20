Spor yazarları derbiyi analiz etti
Gürcan Bilgiç: Beşiktaş, Kadıköy'e yine yenilgisiz geliyor. Ezeli rakibinden ilk mağlubiyeti almamayı isteyeceklerdir. Uzun maratonda mental olarak yıpranmak yerine, puan kaybetmeyi göze alıyorlar. Derbi Fenerbahçe'nin kontrolünde geçer.
Spor yazarları, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini analiz etti ve maçın röntgenini çekti:
Kadıköy'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hangi takım kazanır? Niçin?
GÜRCAN BİLGİÇ: Kim ev sahibi ise, o derbinin favorisidir. Bu maçın da galibiyete yakın takımı Fenerbahçe.
Geçen sene, pozisyonsuz biten maçı hatırlatayım. Şenol Hoca kalenin önüne otobüs çekti, Fikret Orman maç sonunda "Yenilmeden dönüyoruz" açıklamasını yaptı. Ve Beşiktaş, Kadıköy'e yine yenilgisiz geliyor.
Ezeli rakibinden ilk yenilgiyi almamayı yine isteyeceklerdir. Çünkü ligin boyu daha uzun ve mental olarak yıpranmak yerine, puan kaybetmeyi göze alıyorlar. Maç Fenerbahçe'nin kontrolünde geçer. Sonrasını sahadaki ustalar ve hatalar söyleyecek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Derbi öncesi Beşiktaş'ın 5 puan önde bir rahatlığı var. Ve de çok önemli Leipzig maçı var. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Porto galibiyeti, hedefi büyüttü. Bu yüzden maçı Fenerbahçe çok daha fazla isteyecek.
Ama teknik açıdan bakarsak, Beşiktaş'ın artıları fazla. Kritik derbilerde bütün dünyada kendi sahasında oynayan takım, seyirci avantajıyla bir adım önde olur.
İSKENDER GÜNEN: Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre bir adım önde. Fakat ev sahibi Fenerbahçe'de taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor.
Bu maçta Valbuena, Isla ve Janssen'in gösterecekleri performans, sonuç için önemli. Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı ise kolay gol yeme hastalığı. Beşiktaş'ı rakibine göre daha farklı kılan ise oturmuş sistemleri… Derbinin kaderini orta alandaki oyuncuların göstereceği performansı belirleyecektir.
LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe kötü oynadığı durumlarda bile Kadıköy'deki derbilerde rakipleri üzerinde ciddi 'psikolojik üstünlük' kuruyor. Fenerbahçe taraftarı, rakibi öfkelendirmek ve baskı altına almak için derbilere zihinsel olarak özel hazırlanıyor. Beşiktaş cephesi, "Kadıköy'de kaybetmiyoruz" diyor. Ama "Kazanamıyoruz" demiyor. Oysa geçen yıl Fenerbahçe en ölü halinde bile Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı kupadan eledi, ligde de berabere kaldı. Fenerbahçe'nin psikolojik üstünlük silahıyla Beşiktaş'a karşı derbide bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
Sabah
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