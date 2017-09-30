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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

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    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

    Zeki Uzundurukan: MASAL...
    Manisa 19 Mayıs Stadı'nın zemini adeta patates tarlası görünümündeydi. Futbol topu, pas alışverişleri sırasında adeta zigzag çizerek, kanguru gibi zıplayarak gitti durdu maç boyunca.
    Bu yüzden çoğu zaman havadan oynamak zorunda kaldı her iki takım futbolcuları da...
    Valbuena gibi teknik kapasitesi yüksek oyuncular, böylesine bozuk zeminlerde hünerlerinin ancak yüzde 50'sini gösterebilirler.
    Zaten Valbuena da dün Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en etkisiz futbolunu ortaya koydu. Rakipten çok bozuk zeminle mücadele etti Fenerbahçe'nin Hulk lakaplı oyuncusu.
    Fenerbahçe maça daha hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinden elde ettikleri zaferin morali ile karşılaşmaya iştahlı başladılar.
    Uzaktan şutlarla rakip kalede gol aradı Fenerbahçe. Çünkü rakip, Fenerbahçe'nin kanatlarını iyi kapattı.
    Kenar bekleri Ömer Bayram ve Lopes çok etkili oldu özellikle ilk yarıda.
    Sonraki dakikalarda Akhisarspor oyunda dengeyi kurdu.
    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

    Aykut hoca seyretti
    Akhisarspor'un ilk isabetli şutu ise gol oldu. Maç boyunca sürekli yana ve geriye oynayan Mehmet Topal orta alanda öyle bir top kaptırdı ki...
    Topu alan Soner Aydoğdu, ikinci yarıda Henrique'nin yerine giren Onur Ayık'a nefis bir asist yaptı.
    Onur da Kameni'yi avladı.
    Aykut Kocaman baktı ki takımı sahada uyuyor. Dün vasat bir görüntü çizen Valbuena'nın yerine Alper'i, tel tel dökülen Ozan'ın yerine de Soldado'yu oyuna dahil etti. İki değişiklik de doğruydu.
    Fenerbahçe bu değişiklikle Soldado ve Janssen olmak üzere çift forvete döndü. Ama dün Janssen o kadar kötü bir günündeydi ki, Aykut hoca oyunun son bölümünde kenara aldı Hollandalı forveti.
    Yediği golde hatalı olan Kameni, Serginho'nun karşı karşıya pozisyonunda ayakları ile inanılmaz bir kurtarış yaptı.
    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

    İyi niyetle diyorum. Burada kırmızı kart olmaz. Skrtel'in gördüğü ikinci sarı kart da ağır bir karar. Akhisarlı oyuncu topa vuruyor, Skrtel top yüzüne gelmesin diye kendini korumaya çalışırken top koluna geliyor.
    Yine yanlış karar!
    Bazıları şimdi diyecek ki "Bülent Yıldırım bu işi bıraksın" Zaten yapmıyordu ki yapmadığı işi nasıl bıraksın?
    Bir de işi yapmadan maç başı 10 bin TL maaş alıyor. Niye bıraksın?
    Peki, hakemin verdiği bu iki skandal kırmızı kart Fenerbahçe'nin kötü futbolunu örter mi? Hayır!
    Sarı-lacivertliler karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü hariç ne mücadele ettiler, ne futbol oynadılar.
    15. dakikadan sonra Akhisar, maçı dengeledi ve ondan sonra hep daha iyi oynadı Fenerbahçe'den...
    Akhisar'ın hocası Okan Buruk rakibini iyi analiz etmiş. Valbuena'yı 35 dakikada gölge gibi takip ettirdi. O pres yeyip oynayamayınca sarı-lacivertliler kilitlendiler. Çünkü orta alanda ona yardım edebilecek ikinci bir futbolcu yoktu.
    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

    Sarı-lacivertlilerin kalecisi Kameni iyi bir kumaşa sahip ama futbol ukalası.
    Bu sonuç geçen hafta Beşiktaş derbisini kazanan Fenerbahçe'nin aldığı 3 puanın hiçbir kıymetinin kalmadığının resmidir.
    Aykut Kocaman, "Biz bu işi götüreceğiz.
    Artık bundan sonra çok konsantre olduk. Bir ışık var bizde" diyordu.
    Ama Fenerbahçe'de bu ışığın olmadığını dün gece gördük.

    NİYE HEP ÖN DİREK?
    Bir şeyi çözemedim... Fenerbahçe kenardan duran top kullanıyor. Tüm toplar ön direkte... Rakip de orada çok güçlü. İlaç için bir tane altı pas hizasına, arka direğe top gitmedi. İnanılır gibi değil! Koca Fenerbahçe takımı diyorsunuz, duran top çalışmamışlar. Ön direği denedin denedin olmadı, başka çözüm bul. Onu yapmıyorsun. O zaman niye ısrar ediyorsun? Anlamak mümkün değil.
    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

    Giuliano beklenenin altında idi, çünkü o bir 10 numara değil, ceza alanına sürpriz koşularla gol şansı bulan 8 numara idi.
    Akhisar'ın ise zaten 30. dakikaya kadar rakip kaleye kontra dışında gitmeye niyeti yoktu. F.Bahçe'nin ara pası sevdasını ise zeminin kötülüğü engelliyordu. Bu sahada çalım atmaya fazlaca yeltenen Valbuena da çok top kaybediyordu. İlk 35 dakika sonrası cesaretlenmeye başladı Akhisar. İlk şutunu da 44'te buldu.

    1 haftada ne değişti?
    İlk yarıda Valbuena 48 kez topla buluşup, sadece 1 kez Janssen'e pas vermişti.
    Bu aslında, ilk yarıda korneri, şutu, isabetli ortası olmayan takımı en iyi anlatan analizdi.
    İkinci yarıda işlemeyen takım aynen çıktı. Bu yanlıştı. Kaleyi tutan ilk şutunu Mehmet Ekici ile 56'da atabiliyordu F.Bahçe. Oyun; öne dikine, adam geçen oyuncu istiyordu. 2. yarıda oyuna giren Onur'un, Mehmet Ekici'ye faul yapılan pozisyon sonrası gelen golü ile sıkıntılar devleşiyor demekti. Valbuena-Ozan çıktı, Soldado-Alper girdi.
    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

    Ertem Şener: Kocaman hayalet

    Moralli ve tempolu başladı Fenerbahçe.
    Sadece 5 dakika sürdü!
    Sonra maçı bırakıp tıpkı filmlerde olduğu gibi maç öncesinde yaşananlara döndüm. Mahmut Uslu'dan başlayıp Şekip Mosturoğlu'na kadar uzanan demeç verme mücadelelerinin ardından herkese bıkkınlık gelmişti. Gerek Uslu, gerek Mosturoğlu Aykut Kocaman'ın planlarını o kadar bozmuştu ki! Bahane hazırdı Fenerbahçeli futbolcular için. 'Takımımı yeni yeni görüyorum, daha zamanımız var,istediğimiz seviyede değiliz' diyen Kocaman'a en büyük kötülük bu iki yöneticiden geliyordu. Her başarısız skordan sonra 'TFF yüzünden, MHK yüzünden, Beşiktaş yüzünden yenildik, puan kaybediyoruz. Onlar bizim önümüzü kesiyorlar' derse futbolcular?
    Ne cevap verecek Aykut Hoca? Van Persie bile yarın bir gün bu bahanelere sığınırsa kimse şaşırmasın! Dönelim maça.
    Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

    Fenerbahçe gibi bir takımın kaleyi bulan ilk şutu 55.dakikada gelir mi? Mehmet Ekici için kayıp ilanı verecektim neredeyse! Neden rakip ceza sahasına uzakta kalmayı tercih etti?
    Aykut Kocaman'ın Soldado-Alper hamlesi çok yerindeydi. Yani öyle düşünmüştüm ama hiçbir şey değişmedi! Fenerbahçeli taraftarlara Allah sabır versin. Derbilerle kandırılıyor Fenerbahçeli taraftarlar. Tarih derbi galibiyetlerini değil şampiyonlukları yazar. Biri Fenerbahçeli topçulara söylesin; derbi kazanmakla şampiyon olunmuyor, ligin tamamını kazanacaksın! Alper'e gösterilen kırmızı tam bir skandal karar. Bülent Yıldırım o anda F.Bahçe'den de kötüydü!
    Hakemi bilmem de Fenerbahçeli futbolcuların bahanesi hazır nasıl olsa! Aykut Kocaman düşünsün! Şekip abi ile Mahmut abileri var Fenerbahçeli futbolcuların öyle ya.

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