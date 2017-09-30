Spor yazarları Akhisar-F.Bahçe maçını yazdı

Aykut hoca seyretti

Akhisarspor'un ilk isabetli şutu ise gol oldu. Maç boyunca sürekli yana ve geriye oynayan Mehmet Topal orta alanda öyle bir top kaptırdı ki...

Topu alan Soner Aydoğdu, ikinci yarıda Henrique'nin yerine giren Onur Ayık'a nefis bir asist yaptı.

Onur da Kameni'yi avladı.

Aykut Kocaman baktı ki takımı sahada uyuyor. Dün vasat bir görüntü çizen Valbuena'nın yerine Alper'i, tel tel dökülen Ozan'ın yerine de Soldado'yu oyuna dahil etti. İki değişiklik de doğruydu.

Fenerbahçe bu değişiklikle Soldado ve Janssen olmak üzere çift forvete döndü. Ama dün Janssen o kadar kötü bir günündeydi ki, Aykut hoca oyunun son bölümünde kenara aldı Hollandalı forveti.

Yediği golde hatalı olan Kameni, Serginho'nun karşı karşıya pozisyonunda ayakları ile inanılmaz bir kurtarış yaptı.