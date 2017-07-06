Son aday Mangala

Geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık geçiren Fransız savunmacı için kulübü Manchester City ve danışmanlığını yapan Gestifute firmasından randevu alan Fenerbahçeli idarecilerin birkaç gün içinde İngiltere'ye çıkarma yapıp hem Ada ekibi hem de oyuncunun menajerleri ile görüşeceği kaydedildi.