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Son aday Mangala
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Futbola Standard Liege'in alt yapısında başlayan 1.87'lik stoper, Porto'ya 20 yaşında 6.5 milyon euro'ya transfer oldu. 2014-15 sezonu başında 30 milyon euro gibi astronomik bir rakama City'nin yolunu tutan Mangala, 2 sezon İngiliz ekibinde görev yaptıktan sonra Valencia'ya kiralandı. Fransa Milli Takım'nda 8 kez forma giydi.
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