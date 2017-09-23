GALERİ
Skrtel kadrodan çıkarıldı, kadro değişti!
0 | 0
YERİNE KİM OYNAYACAK
Güçlü rakibi karşısında savunmada tecrübesiyle ön plana çıkan Slovak oyuncunun kadrodan çıkarılması ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın sıkıntıya soktu. Bu bölgede önemli bir silahını kaybeden tecrübeli teknik adamın, Skrtel'in yerine sahaya Roman Neustadter'i sürmesi bekleniyor.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.