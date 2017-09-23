Skrtel kadrodan çıkarıldı, kadro değişti!

YERİNE KİM OYNAYACAK

Güçlü rakibi karşısında savunmada tecrübesiyle ön plana çıkan Slovak oyuncunun kadrodan çıkarılması ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın sıkıntıya soktu. Bu bölgede önemli bir silahını kaybeden tecrübeli teknik adamın, Skrtel'in yerine sahaya Roman Neustadter'i sürmesi bekleniyor.