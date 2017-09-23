Şenol Güneş tribüne gönderildi

"Genel durumuzu neyse ona göre çalışmalar devam etti. Bugün iyi oyuncuları olan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir ambiyans ve düzgün bir zemin var. Her zaman güzel futbol oynamaya çalışan bir takım olarak bugün de güzel futbolu oynamaya çalışacağız. Sonucu da göreceğiz. Fair-play çerçevesinde, dostça bir derbi olsun olsun."